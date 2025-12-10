miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:33
Economía.

Hoy se emite el primer bono en dólares de la era Milei: el dato clave al que apuntan los analistas

Luis Caputo busca captar US$1000 millones a una tasa del 9%, mientras que los analistas privados esperan un monto similar, aunque con un interés algo mayor.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El Gobierno emite hoy el primer bono en dólares de la era Milei.

El Gobierno emite hoy el primer bono en dólares de la era Milei.

El Gobierno anuncia nuevamente la emisión de un bono en dólares. Se trata de un título bajo ley local con vencimiento en 2029, con el objetivo del Ministerio de Economía de cubrir en parte los pagos que vencen en enero, superiores a US$4.200 millones.

Este martes, el titular de Economía, Luis Caputo, indicó que buscará captar US$1.000 millones con una tasa inferior al 9%. No obstante, los analistas del mercado consideran que el monto podría ser mayor, con el fin de cancelar los vencimientos de capital de los Bonar 2029 y 2030.

El bono que se ofrece este miércoles es el primero que se emite en dólares desde el macrismo.

“El objetivo es claro: afrontar el pago de amortizaciones del AL30 y AL29 el 9 de enero por US$1180 millones”, indicó un informe de GMA Capital, que estimó que esa cifra podría considerarse como mínimo para la nueva emisión. “Dado el fuerte descenso del riesgo país y el elevado stock de depósitos en dólares en el sistema financiero, creemos que es factible alcanzar esa cifra”, añadió la firma.

En la misma línea, desde Max Capital recordaron que aproximadamente US$1.200 millones de los vencimientos de enero corresponden al pago de capital de los bonos 2029 y 2030. “En el comunicado anunciando el nuevo bono, el Gobierno mencionó que esos vencimientos serían parcialmente cubiertos con los fondos de la nueva emisión, sugiriendo un tamaño cercano a US$1000 millones, aunque el mercado local esperaba una emisión mayor”, explicaron desde esa casa de bolsa.

El presidente Javier Milei, ante su primera emisión de deuda en moneda extranjera.

Cuál será el costo que pagará el Gobierno tras la emisión del bono en dólares

El bono que el Gobierno lanza hoy ofrece un cupón anual de 6,5%, aunque los especialistas coinciden en que no se venderá “por debajo de la par”, es decir, que por cada lámina de US$100, el Tesoro no obtendrá menos dólares. Como consecuencia, el costo de la emisión se incrementará, aunque desde el Ejecutivo buscan que no supere los dos dígitos.

Según la actual curva de rendimientos, en Max Capital estiman que el título se colocará a US$86,70 por cada US$100, lo que implicará un rendimiento al vencimiento del 10,7%.

Desde PPI estimaron que, considerando la curva de rendimientos local, el retorno esperado del bono se ubicaría alrededor del 11,5%, mientras que los títulos con Ley Nueva York indicarían un valor cercano al 10%. “Incluso dados estos niveles y considerando las últimas novedades, creemos que el Tesoro apunta a una TIR (tasa interna de retorno) incluso por debajo de esta última referencia”, señalaron los especialistas de la firma.

El Gobierno emite hoy el primer bono en dólares de la era Milei.

La resolución de la SSN

Con el fin de garantizar el interés del mercado doméstico, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) publicó una resolución que autoriza a las aseguradoras a utilizar cauciones en dólares—es decir, a financiarse mediante la Bolsa—para participar en la adquisición del nuevo bono durante la subasta.

Sin embargo, estableció un límite máximo: la tenencia de cauciones en moneda extranjera no podrá superar el 20% del portafolio de títulos públicos de cada compañía, considerando también los bonos que se compren este miércoles.

“Las aseguradoras locales podrían, en principio, presionar gracias a la nueva regulación, pero en última instancia, el inversor marginal es una combinación de inversores offshore (extranjeros) y corporativos locales, que no tienen ningún incentivo adicional”, señaló un informe de Max Capital.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

“Creemos que la emisión es una noticia positiva para ‘probar el mercado’, independientemente de si sale al 10,8% o 9,8%, pero el gobierno podría buscar beneficios regulatorios para los inversores locales a fin de aumentar la demanda y reducir los rendimientos, en cuyo caso los inversores offshore estarían mayormente ausentes de la colocación”, añadió el reporte.

