viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 09:14
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

María Belén Bellone, médica jujeña, alcanzó el sueño de muchos profesionales al ingresar a la Mayo Clinic, conocido como el mejor hospital del mundo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.

Lee además
Hombre detenido - Imagen alusiva con IA
Policiales.

Vecinos redujeron y golpearon a un hombre que intentó agredir a su ex pareja en Libertador
Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy
Agenda.

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

Un sueño que comenzó en Jujuy

María Belén Bellone siempre soñó con llevar su carrera a lo más alto. Luego de recibirse de médica en la Universidad de Buenos Aires, hizo su residencia en el Hospital Pablo Soria de Jujuy. "Cuando terminé la residencia, tuve un paneo general de la traumatología. La cirugía de mano era muy completa y tenía un poco de todo lo que me gustaba", contó en diálogo con Todo Jujuy.

En el último año de su residencia, tuvo la oportunidad de rotar con quien luego sería su jefe, un profesional apasionado por la especialidad. "Me contagió su pasión por la cirugía de mano, por eso elegí esta rama", explicó.

"Me voy al lugar donde siempre quise estar, fueron más de 13 años de estudiar medicina y llegó esto. Es importante darse la oportunidad, animarse, nadie lo hace cómodo. Es un salto que hay que dar", dijo.

Su novio, que también trabaja en la Mayo Clinic en ingeniería, fue quien la impulsó a intentarlo. "Cuando entré en la corriente, empecé a ver la posibilidad. Mi novio me motivó a seguir este camino, y me di cuenta de que nada es imposible si uno se lo propone", relató.

Belén Bellone (1)

El sacrificio detrás del éxito

María Belén no es ajena al sacrificio. En su vida, además de estudiar y trabajar, tuvo que hacer ajustes, como dejar de lado el hockey, su deporte de toda la vida, para enfocarse en su carrera. "Tuve que tomar otro camino por cuestiones de tiempo. Llegué a jugar en River Plate, y ese fue mi mayor logro deportivo", contó.

La decisión de irse de su ciudad natal, de estar lejos de la familia, también fue difícil, aunque Bellone tiene claro que lo hizo para avanzar. "Es un salto que hay que dar y tiene su incomodidad, pero es importante darse la oportunidad, animarse", agrega.

Me voy al lugar donde siempre quise estar Me voy al lugar donde siempre quise estar

Mayo Clinic: El desafío más grande

La Mayo Clinic, reconocida mundialmente por su excelencia en investigación y cirugía, será el próximo destino de Bellone. " El hospital es un monstruo, son cuatro manzanas. Es el lugar donde siempre quise estar", comenta con emoción.

El frío extremo de Rochester, donde en esta época del año las temperaturas pueden llegar a los -25 grados, no la intimida.

Mayo Clinic
Mayo Clinic.

Mayo Clinic.

¿Qué es la Mayo Clinic?

La Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro líder mundial en atención médica, educación e investigación. Se centra en tratamientos innovadores y multidisciplinarios para pacientes complejos.

Fundada en 1864 en Rochester, Minnesota, por el Dr. William Worrall Mayo, cuenta con campus principales en Minnesota, Florida (Jacksonville) y Arizona (Scottsdale y Phoenix). Emplea a más de 60.000 personas, incluyendo 7.300 médicos y científicos.

Su enfoque único integra equipos multidisciplinarios que comparten expedientes electrónicos unificados y priorizan al paciente con consultas colaborativas. Ofrece servicios para pacientes internacionales, como intérpretes y asistencia personalizada. Recibe visitas de todo el mundo por su excelencia en cáncer, cardiología y neurología.

Dedica el 40% de recursos a investigación, lo que impulsa diagnósticos tempranos y curas nuevas. Es considerada el hospital número 1 en EE.UU. por rankings como U.S. News.

La Mayo Clinic fue reconocida como el mejor hospital del mundo por Newsweek durante siete años consecutivos, con el anuncio más reciente en marzo de 2025 para el ranking de ese año. Esta distinción se basa en encuestas a pacientes, opiniones de más de 85.000 profesionales de la salud y métricas de calidad como seguridad y resultados clínicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos redujeron y golpearon a un hombre que intentó agredir a su ex pareja en Libertador

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy

Cena navideña solidaria en Punta Diamante

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel