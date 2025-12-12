Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

María Belén Bellone, una joven médica oriunda de Jujuy, está por dar un salto trascendental en su carrera profesional. Después de completar su residencia en el Hospital Pablo Soria de la provincia y una especialidad en cirugía de mano en Buenos Aires, obtuvo un lugar en la Mayo Clinic, uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. En sus palabras, "ingresar es como llegar a la NBA para un basquetbolista". A continuación, su historia de esfuerzo, sacrificio y pasión por la medicina.

María Belén Bellone siempre soñó con llevar su carrera a lo más alto. Luego de recibirse de médica en la Universidad de Buenos Aires , hizo su residencia en el Hospital Pablo Soria de Jujuy . "Cuando terminé la residencia, tuve un paneo general de la traumatología. La cirugía de mano era muy completa y tenía un poco de todo lo que me gustaba", contó en diálogo con Todo Jujuy.

En el último año de su residencia, tuvo la oportunidad de rotar con quien luego sería su jefe, un profesional apasionado por la especialidad. "Me contagió su pasión por la cirugía de mano, por eso elegí esta rama", explicó.

Tras un año de subespecialización en cirugía de mano en Buenos Aires, Bellone se dio cuenta de que podía llegar aún más lejos. Su esfuerzo y dedicación le abrieron puertas, y la llevó a la famosa Mayo Clinic, en Rochester, Estados Unidos . "Creo que todos los médicos tenemos el sueño de llegar a ese hospital. Es como llegar a la NBA para un basquetbolista", expresó emocionada.

"Me voy al lugar donde siempre quise estar, fueron más de 13 años de estudiar medicina y llegó esto. Es importante darse la oportunidad, animarse, nadie lo hace cómodo. Es un salto que hay que dar", dijo.

Su novio, que también trabaja en la Mayo Clinic en ingeniería, fue quien la impulsó a intentarlo. "Cuando entré en la corriente, empecé a ver la posibilidad. Mi novio me motivó a seguir este camino, y me di cuenta de que nada es imposible si uno se lo propone", relató.

El sacrificio detrás del éxito

María Belén no es ajena al sacrificio. En su vida, además de estudiar y trabajar, tuvo que hacer ajustes, como dejar de lado el hockey, su deporte de toda la vida, para enfocarse en su carrera. "Tuve que tomar otro camino por cuestiones de tiempo. Llegué a jugar en River Plate, y ese fue mi mayor logro deportivo", contó.

La decisión de irse de su ciudad natal, de estar lejos de la familia, también fue difícil, aunque Bellone tiene claro que lo hizo para avanzar. "Es un salto que hay que dar y tiene su incomodidad, pero es importante darse la oportunidad, animarse", agrega.

Mayo Clinic: El desafío más grande

La Mayo Clinic, reconocida mundialmente por su excelencia en investigación y cirugía, será el próximo destino de Bellone. " El hospital es un monstruo, son cuatro manzanas. Es el lugar donde siempre quise estar", comenta con emoción.

El frío extremo de Rochester, donde en esta época del año las temperaturas pueden llegar a los -25 grados, no la intimida.

¿Qué es la Mayo Clinic?

La Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro líder mundial en atención médica, educación e investigación. Se centra en tratamientos innovadores y multidisciplinarios para pacientes complejos.

Fundada en 1864 en Rochester, Minnesota, por el Dr. William Worrall Mayo, cuenta con campus principales en Minnesota, Florida (Jacksonville) y Arizona (Scottsdale y Phoenix). Emplea a más de 60.000 personas, incluyendo 7.300 médicos y científicos.

Su enfoque único integra equipos multidisciplinarios que comparten expedientes electrónicos unificados y priorizan al paciente con consultas colaborativas. Ofrece servicios para pacientes internacionales, como intérpretes y asistencia personalizada. Recibe visitas de todo el mundo por su excelencia en cáncer, cardiología y neurología.

Dedica el 40% de recursos a investigación, lo que impulsa diagnósticos tempranos y curas nuevas. Es considerada el hospital número 1 en EE.UU. por rankings como U.S. News.

La Mayo Clinic fue reconocida como el mejor hospital del mundo por Newsweek durante siete años consecutivos, con el anuncio más reciente en marzo de 2025 para el ranking de ese año. Esta distinción se basa en encuestas a pacientes, opiniones de más de 85.000 profesionales de la salud y métricas de calidad como seguridad y resultados clínicos.