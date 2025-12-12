viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 11:04
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy

El hallazgo de las huellas de dinosaurio representa uno de los hitos más importantes en la historia. Se trata de la concentración más grande jamás vista.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El sitio, conocido como Carreras Pampa, representa la concentración más grande de huellas de dinosaurios jamás documentada en un solo lugar. La mayoría de las pisadas pertenecen a diferentes tipos de terópodos, dinosaurios bípedos carnívoros que vivieron durante el Cretácico tardío, hace entre 145 y 66 millones de años.

Las impresiones halladas incluyen pistas tridigitales (de tres dedos) que permiten a los científicos estudiar la locomoción, el comportamiento y posibles patrones de migración de estos animales prehistóricos. Algunas huellas muestran rastros de nado o arrastre de cola, lo que sugiere que las zonas donde quedaron impresas estaban cubiertas de sedimentos fangosos cerca de cuerpos de agua durante el período Cretácico.

Este hallazgo consolida a Toro Toro como un punto clave para la paleontología en Sudamérica, junto con otros sitios de huellas dinosaurianas en la región andina.

Dónde queda el Parque Nacional Toro Toro

El Parque Nacional Toro Toro está situado en el noreste del departamento de Potosí y cubre unos 165 km² de terreno montañoso de los Andes bolivianos.

La pequeña población de Torotoro —centro de operaciones del parque— se ubica en una región de cañones profundos, formaciones kársticas, cavernas y múltiples sitios con restos fósiles del periodo Cretácico.

Cómo llegar desde Jujuy al Parque Nacional Toro Toro

Llegar desde Jujuy (Argentina) hasta Toro Toro (Bolivia) implica un trayecto internacional con varias etapas, que puede realizarse tanto en coche como en transporte público:

Ruta sugerida por tierra

  • De Jujuy a la frontera con Bolivia:

    • Cruzar por el paso de La Quiaca–Villazón, el cruce internacional más cercano para viajeros desde Jujuy.

  • De Villazón a Cochabamba (Bolivia):

    • Una vez en Bolivia, tomar un bus o transporte hacia Cochabamba, una de las principales ciudades con conexiones de larga distancia.

    • Este tramo implica un viaje de varias horas y puede requerir cambios intermedios en ciudades como Sucre o Potosí dependiendo de los servicios disponibles.

  • De Cochabamba a Toro Toro:

    • Desde Cochabamba, la forma más habitual de llegar es en bus o surubí (vehículo compartido) hacia Torotoro.

    • El viaje por tierra desde Cochabamba a Torotoro suele tomar alrededor de 4–6 horas según el estado de las rutas y el transporte elegido.

Consejos de viaje

  • No existe transporte directo desde Jujuy hasta Torotoro; es necesario combinar varios tramos interiores en Bolivia.

  • Se recomienda verificar horarios de buses y disponibilidad de transporte antes de emprender el viaje, especialmente en temporada alta o fines de semana.

Atractivos del parque además de las huellas

Además de las icónicas huellas de dinosaurios, el parque cuenta con:

  • El Cañón de Toro Toro y El Vergel, formaciones naturales con paisajes de gran interés geológico.

  • La Cueva Umajalanta, una de las cavidades más grandes de Bolivia.

  • Otros vestigios paleontológicos, como restos óseos y fósiles de diversas especies.

