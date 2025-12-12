Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy

Un equipo internacional de investigación registró más de 16 mil huellas de dinosaurios carnívoros en el Parque Nacional Toro Toro , ubicado en el departamento de Potosí, en el centro de Bolivia.

Tragedia. Cinco mineros mueren en un derrumbe en la mina Amayapampa, Potosí

Escapadas. El increíble parque nacional de Chaco que está poco exporado

El sitio, conocido como Carreras Pampa, representa la concentración más grande de huellas de dinosaurios jamás documentada en un solo lugar . La mayoría de las pisadas pertenecen a diferentes tipos de terópodos, dinosaurios bípedos carnívoros que vivieron durante el Cretácico tardío, hace entre 145 y 66 millones de años.

Las impresiones halladas incluyen pistas tridigitales (de tres dedos) que permiten a los científicos estudiar la locomoción, el comportamiento y posibles patrones de migración de estos animales prehistóricos. Algunas huellas muestran rastros de nado o arrastre de cola, lo que sugiere que las zonas donde quedaron impresas estaban cubiertas de sedimentos fangosos cerca de cuerpos de agua durante el período Cretácico.

Este hallazgo consolida a Toro Toro como un punto clave para la paleontología en Sudamérica, junto con otros sitios de huellas dinosaurianas en la región andina.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy

Dónde queda el Parque Nacional Toro Toro

El Parque Nacional Toro Toro está situado en el noreste del departamento de Potosí y cubre unos 165 km² de terreno montañoso de los Andes bolivianos.

La pequeña población de Torotoro —centro de operaciones del parque— se ubica en una región de cañones profundos, formaciones kársticas, cavernas y múltiples sitios con restos fósiles del periodo Cretácico.

Cómo llegar desde Jujuy al Parque Nacional Toro Toro

Llegar desde Jujuy (Argentina) hasta Toro Toro (Bolivia) implica un trayecto internacional con varias etapas, que puede realizarse tanto en coche como en transporte público:

Ruta sugerida por tierra

De Jujuy a la frontera con Bolivia: Cruzar por el paso de La Quiaca–Villazón , el cruce internacional más cercano para viajeros desde Jujuy.

De Villazón a Cochabamba (Bolivia): Una vez en Bolivia, tomar un bus o transporte hacia Cochabamba , una de las principales ciudades con conexiones de larga distancia. Este tramo implica un viaje de varias horas y puede requerir cambios intermedios en ciudades como Sucre o Potosí dependiendo de los servicios disponibles.

De Cochabamba a Toro Toro: Desde Cochabamba , la forma más habitual de llegar es en bus o surubí (vehículo compartido) hacia Torotoro . El viaje por tierra desde Cochabamba a Torotoro suele tomar alrededor de 4–6 horas según el estado de las rutas y el transporte elegido.



Parque Nacional Toro Toro - Potosí (Bolivia) Parque Nacional Toro Toro - Potosí (Bolivia)

Consejos de viaje

No existe transporte directo desde Jujuy hasta Torotoro; es necesario combinar varios tramos interiores en Bolivia.

Se recomienda verificar horarios de buses y disponibilidad de transporte antes de emprender el viaje, especialmente en temporada alta o fines de semana.

Atractivos del parque además de las huellas

Además de las icónicas huellas de dinosaurios, el parque cuenta con: