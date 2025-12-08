lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 13:08
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Guadalupe Ortiz contó cómo es abrirse camino en un oficio históricamente masculino, los prejuicios que enfrentó y por qué hoy considera que su trabajo es “su carrera universitaria”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Rompiendo mandatos sociales.

Rompiendo mandatos sociales.

Antes ya había mujeres trabajando, no solo en caja o en lo administrativo", contó. Sin embargo, ella quiso ir más allá: “Quise aprender un poco más para dar una mano, porque se redujo el personal. Me gusta mucho el rubro y quería servir para algo más”.

Fue así como dio un paso clave: aprender a despostar, una de las tareas más complejas del oficio. “Decidí aprender a depostar. Eso ya es como otro nivel para mí”, explicó. Su tarea consiste en recibir medias reses, desarmarlas y preparar los cortes para la venta. Entre risas, admitió que la ternera es la más difícil “porque es cara y no le podés pifiar ni un pedacito”.

image
La historia de una jujeña que rompe estereotipos.

La historia de una jujeña que rompe estereotipos.

Romper prejuicios con trabajo y constancia

A lo largo de estos cinco años, Guadalupe se encontró con reacciones diversas. “Hay gente que va y me busca a mí, que valora lo que hago. Y también hay gente que no quiere que yo los atienda porque no me conocen y desconfían. Pero cuando no les queda otra y los atiendo yo, se dan cuenta de que no hay problema”.

Sobre los prejuicios dentro del rubro, fue clara: “Se aprende en ambientes un poco más hostiles, muy bien machistas también, pero nada que no se pueda enfrentar demostrando con hechos. Lo que a mí me ayudó fue aprender mucho con el tiempo. Esta es mi carrera universitaria”, dijo. “Estuve cinco años aprendiendo de a poquito, y recién este año me animé a mi ‘práctica profesional’: la carnicería desde cero”.

image
Su objetivo es seguir progresando en ese rubro.

Su objetivo es seguir progresando en ese rubro.

Orgullo y reconocimiento

Lo que más la emociona es el impacto que genera en otros: “Poder mostrarme como mujer haciendo esta labor que para muchos es de hombres es muy importante para mí”, afirmó. “Me resulta conmovedor cuando alguien me saluda y me dice que le sorprende lo que hago”.

Sobre el salario, Guadalupe aclaró que “cobramos lo mismo que los varones, excepto por la diferencia de años trabajados. La mayoría lleva 20 años en el mercado, yo solo cinco”.

Me gustaría meterle un poquito más al Instagram, hacer una página web de a poquito, fomentar y enseñar, que es lo que más me gusta”, finalizó.

Embed - Guadalupe Ortiz - Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios

