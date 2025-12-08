lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 15:04
Educación.

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de "momentos" en Jujuy

El miércoles 10 de diciembre a las 16, INPROJUY realizará el último sorteo de asignación de momentos para el ingreso a primer año 2026 en 10 colegios de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ingreso primer año

El miércoles 10 de diciembre a las 16 se realizará en la sede de INPROJUY el tercer y último sorteo de asignación de “momentos” para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. La instancia alcanza a las escuelas secundarias que, luego de la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles.

Lee además
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)
Educación.

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda
Imagen generada con IA video
Educación.

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Desde el Ministerio de Educación explicaron que el “momento” es un día, hora, minuto y segundo que se asigna por sorteo a cada institución con sobredemanda y se usa para ordenar la adjudicación de vacantes entre los preinscriptos. No otorga el banco de manera automática, pero define el orden de prioridad con el que luego se asignarán los lugares.

ingreso a primer año
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (imagen realizada con IA)

Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (imagen realizada con IA)

Los diez colegios que van al sorteo

Según el detalle oficial, diez colegios participarán de este último sorteo de momentos por tener más inscriptos que vacantes:

  • Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”: 205 preinscriptos para 29 vacantes.

  • Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”: 195 interesados para 19 bancos.

  • Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Profesor Jesús Salazar”: 177 postulantes para apenas 9 lugares.

  • Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”: 116 preinscriptos para 20 vacantes.

  • Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico): 80 candidatos para 14 bancos.

  • Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen): 24 interesados para 8 lugares.

  • Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro): 59 preinscriptos para 25 vacantes.

  • Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico): 73 preinscriptos para 10 lugares.

  • Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro): 37 registrados para 15 vacantes.

  • Escuela Normal Superior “General San Martín” (Libertador General San Martín): 48 preinscriptos para 23 bancos.

Estos establecimientos se suman a los que ya atravesaron instancias previas de sorteo de momentos, en un contexto de alta demanda sobre determinadas escuelas del sistema secundario jujeño.

Qué pasa después del sorteo

De acuerdo con el cronograma oficial, una vez realizado el sorteo del 10 de diciembre, el jueves 11 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda. Luego, los días 12, 15 y 16 de diciembre las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida; de lo contrario, la vacante se pierde y vuelve al sistema.

Para consultas y verificación de resultados, el Ministerio de Educación recordó que está disponible el sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde se pueden chequear tanto la escuela asignada como el estado de la inscripción para el ingreso a primer año 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Cambiaron la fecha del examen de ingreso para la Escuela de Minas: todos los detalles

Extienden el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a 1er año 2026

Lo que se lee ahora
Rompiendo mandatos sociales. video
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Rompiendo mandatos sociales. video
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel