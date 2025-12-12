viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 09:55
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

El número 12 representa armonía y cierre de ciclos, reflejado en los 12 meses del año, las 12 horas del día y noche, y los 12 signos del zodíaco.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.

Estamos en el tramo final del año y, antes de despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, llega el último portal energético: el 12/12. Esta fecha es considerada por muchos como propicia para expresar intenciones, enfocarse en objetivos importantes y activar nuevos comienzos.

Quienes confían en su influencia sostienen que es un momento ideal para conectar con deseos profundos, purificar energías y encarar ciclos futuros con mayor claridad y determinación. Paula Martín, especialista en Holística, Tarot y Numerología, ofrece su conocimiento para saber aprovechar esta jornada tan particular.

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.

El 12 simboliza el paso de la dualidad a la integración. Representa procesos de madurez espiritual y crecimiento interior, donde la persona aprende a equilibrar su fuerza individual con su esencia”, señala la Numeróloga Paula Martín. Y suma: “Lo impulsa a expresarse, crear, comunicarse y sanar a través de la palabra o el arte”.

El Portal 12:12 actúa como una luz que revela las áreas de nuestra vida donde aún arrastramos cargas innecesarias. Es una energía que funciona como un espejo espiritual, capaz de mostrar con nitidez qué patrones, relaciones, hábitos o creencias ya no coinciden con la persona que estamos llamados a ser.

Este flujo energético nos recuerda que no es posible comenzar un nuevo ciclo con el equipaje emocional de versiones pasadas de nosotros mismos.

Este movimiento energético nos recuerda que es imposible iniciar un nuevo ciclo llevando encima el equipaje emocional perteneciente a versiones anteriores de nosotros mismos.

Nos invita a observar con honestidad qué sostenemos por costumbre, por miedo, por apego o por lealtades invisibles. Porque soltar no es perder. Soltar es honrar los aprendizajes y liberar espacio para lo que está alineado con tu evolución”, reflexiona Martín de Alma de León.

Este portal nos motiva a actuar con determinación: finalizar aquello que nos drena, dejar atrás hábitos restrictivos y despedir las facetas de nosotros mismos que solo supieron resistir en lugar de florecer.

Frases para el 12/12

El 12/12 se percibe como un día de gran relevancia, dado que el universo estaría más receptivo a recibir y acompañar nuestros anhelos más profundos. Decreto Portal 12:12: "Cierro lo que fui, integro lo que aprendí y renazco hacia lo que estoy destinada a ser".

Este día en especial, será muy importante ya que se cree que el universo estará más receptivo a nuestros deseos más profundos.

El número 12 se asocia con la idea de cierre y conclusión. Por ello, los especialistas en numerología sostienen que el llamado número angelical 12 puede indicar que ha llegado el momento de desprenderse de lo que ya no corresponde a tu camino, dejando espacio para que lo nuevo se manifieste en tu vida.

El número 12 se asocia con la idea de cierre y conclusión. Por ello, los especialistas en numerología sostienen que el llamado número angelical 12 puede indicar que ha llegado el momento de desprenderse de lo que ya no corresponde a tu camino, dejando espacio para que lo nuevo se manifieste en tu vida.

