¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Estamos en el tramo final del año y, antes de despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 , llega el último portal energético: el 12/12. Esta fecha es considerada por muchos como propicia para expresar intenciones , enfocarse en objetivos importantes y activar nuevos comienzos .

Quienes confían en su influencia sostienen que es un momento ideal para conectar con deseos profundos , purificar energías y encarar ciclos futuros con mayor claridad y determinación . Paula Martín , especialista en Holística, Tarot y Numerología , ofrece su conocimiento para saber aprovechar esta jornada tan particular .

“ El 12 simboliza el paso de la dualidad a la integración . Representa procesos de madurez espiritual y crecimiento interior , donde la persona aprende a equilibrar su fuerza individual con su esencia ”, señala la Numeróloga Paula Martín . Y suma: “ Lo impulsa a expresarse, crear, comunicarse y sanar a través de la palabra o el arte ”.

El Portal 12:12 actúa como una luz que revela las áreas de nuestra vida donde aún arrastramos cargas innecesarias . Es una energía que funciona como un espejo espiritual , capaz de mostrar con nitidez qué patrones, relaciones, hábitos o creencias ya no coinciden con la persona que estamos llamados a ser.

Este flujo energético nos recuerda que no es posible comenzar un nuevo ciclo con el equipaje emocional de versiones pasadas de nosotros mismos.

“Nos invita a observar con honestidad qué sostenemos por costumbre, por miedo, por apego o por lealtades invisibles. Porque soltar no es perder. Soltar es honrar los aprendizajes y liberar espacio para lo que está alineado con tu evolución”, reflexiona Martín de Alma de León.

Este portal nos motiva a actuar con determinación: finalizar aquello que nos drena, dejar atrás hábitos restrictivos y despedir las facetas de nosotros mismos que solo supieron resistir en lugar de florecer.

Frases para el 12/12

El 12/12 se percibe como un día de gran relevancia, dado que el universo estaría más receptivo a recibir y acompañar nuestros anhelos más profundos. Decreto Portal 12:12: "Cierro lo que fui, integro lo que aprendí y renazco hacia lo que estoy destinada a ser".

El número 12 se asocia con la idea de cierre y conclusión. Por ello, los especialistas en numerología sostienen que el llamado número angelical 12 puede indicar que ha llegado el momento de desprenderse de lo que ya no corresponde a tu camino, dejando espacio para que lo nuevo se manifieste en tu vida.

