EJESA presenta su simulador de consumo energético para impulsar el uso más eficiente de la energía en Jujuy
La Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA), distribuidora de la provincia de Jujuy, incorporó a su ecosistema digital una nueva herramienta de autogestión: un simulador de consumo energético que permite a usuarios/as comprender, proyectar y optimizar el uso de la energía en sus hogares.
Pensado para más de 220.000 familias de toda la provincia, el simulador se integra a la estrategia de transformación digital de EJESA y refuerza el compromiso de la Compañía con un uso eficiente y responsable de la energía, brindando información clara, accesible y útil para la toma de decisiones cotidianas.
La herramienta propone una experiencia simple y transparente: los/as usuarios/as ingresan datos sobre sus artefactos eléctricos y hábitos de uso, y obtiene una lectura aproximada del impacto de esas rutinas en el consumo mensual. De este modo, pueden visualizar distintos escenarios y planificar cambios que contribuyan a un uso más eficiente de la energía.
Entre sus principales funcionalidades se destacan:
Experiencia personalizada: ofrece información basada en los consumos y artefactos que cada persona declara, brindando un panorama ajustado a su realidad.
Mayor claridad sobre los hábitos de uso: ayuda a identificar rutinas cotidianas y visualizar su impacto directo en el consumo energético.
Proyecciones confiables: permite estimar consumos en kilowatt-hora (kWh) y su posible traducción en costo mensual, favoreciendo una planificación más eficiente.
Transparencia en la información: facilita una lectura clara y analítica del comportamiento energético del hogar o comercio.
Recomendaciones orientadas a la eficiencia: incluye sugerencias concretas para optimizar el uso de la energía, sin resignar confort.
Desde EJESA señalan que el Simulador de Consumo, busca empoderar a la comunidad, ofreciéndole recursos concretos para comprender y controlar su consumo y avanzar hacia hábitos más eficientes. La iniciativa se acompaña de una campaña integral en los medios y canales oficiales de la Compañía, diseñada para educar, guiar e incentivar el uso del simulador. Con una narrativa lúdica y estilo policial, VOLT, el asistente virtual de EJESA, cobra vida como Agente de Energía y, apoyándose en el simulador, lidera distintos casos en los cuales investiga, entre los artefactos de cada hogar, para descubrir cuál es el verdadero “culpable” del consumo. La campaña invita a los/as usuarios/as a sumarse y tomar el control de su consumo.
El simulador de consumo energético se suma así a las soluciones digitales que EJESA viene desarrollando para mejorar la experiencia de quienes utilizan su servicio, acercando información precisa y favoreciendo la autogestión desde distintos canales digitales. De esta manera, la empresa ratifica su compromiso con la eficiencia energética y la calidad del servicio en toda la provincia.