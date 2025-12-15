Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre

Este martes 16 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Salvador de Jujuy en el transcurso de la madrugada y mañana del martes.

Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para la renovación de cámaras subterráneas, cambio de transformador y el reemplazo de cale principal que lleva la energía desde ese transformador hacia la red de baja tensión. Todo esto ayuda a mejorar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Zona: B° Centro (entre calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril) y zonas aledañas.

Horario estimado: de 00:00 a 6:00hs

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro. Una vez finalizado el trabajo, el mismo se restablecerá automáticamente por lo que se aconseja desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

