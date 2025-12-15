lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 11:35
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Este martes 16 de diciembre se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en la zona centro de San Salvador de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de luz
Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre

Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre

Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para la renovación de cámaras subterráneas, cambio de transformador y el reemplazo de cale principal que lleva la energía desde ese transformador hacia la red de baja tensión. Todo esto ayuda a mejorar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre
Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre

Mejoras programadas de luz para el martes 16 de diciembre

Mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: 16 de diciembre de 2025
  • Zona: B° Centro (entre calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril) y zonas aledañas.
  • Horario estimado: de 00:00 a 6:00hs

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro. Una vez finalizado el trabajo, el mismo se restablecerá automáticamente por lo que se aconseja desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

