Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá

Este miércoles 17 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de Libertador General San Martín y Palpalá

Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para conectar una nueva línea de media tensión compacta directamente a la subestación eléctrica para que pueda alimentar a los transformadores y a toda la red de la zona en Libertador General San Martín.

Mientras que en Palpalá los trabajos se centrarán en el cambio de transformador, reemplazando el existente por otro de mayor capacidad para distribuir más energía, mejorar la estabilidad del suministro y evitar sobrecargas en horas de alta demanda.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Mejoras programadas en Libertador General San Martín y Palpalá Día: miércoles 17 de diciembre de 2025

Interrupción temporal del suministro en Libertador Zonas: Acceso sur, baliza Ruta 34 y zonas aledañas. Horario estimado: de 07:00 a 13:00 Hs. aproximadamente. Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción temporal del suministro en Palpalá Zona: Finca Echenique Ruta 56 y zonas aledañas. Horario estimado: de 09:00 a 13:00 Hs. aproximadamente. Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas, desenfuchá los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes. Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.