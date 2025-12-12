viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 17:44
Atención.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

Este domingo 14 se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de luz en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este domingo 14 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de luz en San Salvador de Jujuy. Según informaron, será para realizar mejoras programadas para los usuarios del servicio.

Será de 7 a 13 horas aproximadamente en el barrio Centro, entre avenida 19 de Abril, Balcarce, Independencia y Sarmiento, además de zonas aledañas que puede sufrir la falta del servicio de energía eléctrica en ese lapso.

Destacaron que se sigue trabajando en la renovación de las cámaras subterráneas, cambiando el transformador por uno nuevo y reemplazando el cable principal que lleva la energía desde ese transformador hacia la red de baja tensión, para mejorar la seguridad y la calidad del servicio.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Restricción de tránsito en San Salvador de Jujuy

Este sábado 13 de diciembre se realizarán trabajos programados por parte de personal de la empresa EJESA en calle Coronel Dávila, entre Iriarte y avenida Carrillo, en el barrio Ciudad de Nieva.

Debido a estas tareas, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la prohibición de estacionamiento vehicular y la circulación restringida a media calzada en el tramo mencionado, entre las 6 y las 14 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y a la población en general transitar con máxima precaución, además de respetar las indicaciones del personal apostado y la señalización colocada en el lugar, a fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los trabajos.

