Capacitación en alimentación consciente: cuándo cierran las inscripciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó cuándo finalizarán las inscripciones para la capacitación “ Alimentación consciente para una vida saludable” , propuesta gratuita que está destinada al público en general y que se hará en abril.

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La iniciativa es impulsada por la Dirección de Salud Integral y Género, a través del Programa Salud y Calidad de Vida/Alimentación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y busca promover hábitos alimentarios saludables y conscientes en la comunidad.

Hasta cuándo se anota para la capacitación en alimentación consciente

Hasta el lunes 30 de marzo estarán habilitadas las inscripciones para los interesados en ser parte de las clases, que serán confirmadas posteriormente a través de correo electrónico. Los cupos son limitados, con un máximo de 50 participantes.

Cómo serán las clases

El cursado será presencial, gratuito y contará con entrega de certificados de asistencia. Se llevará a cabo en el Colegio de Ingenieros de Jujuy, ubicado en calle General Belgrano 969 (planta alta), los días lunes 6, 13, 20 y 27 de abril, en el horario de 8:30 a 12:00.

Alimentación consciente en San Salvador de Jujuy (Archivo) Alimentación consciente en San Salvador de Jujuy (Archivo)

La capacitación busca brindar herramientas teóricas y prácticas que favorezcan una mejor relación con la alimentación, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al fortalecimiento de la salud integral de la población.