lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 20:15
Ayuno intermitente: cómo lograr una alimentación y dieta equilibrada según experto

La alimentación es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades y es por eso que un experto analizó el ayuno intermitente. Qué dijo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La opinión de un experto sobre el ayuno intermitente.

La opinión de un experto sobre el ayuno intermitente.

La alimentación es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades. Patologías como el infarto, el ACV, la diabetes, la obesidad y algunos tipos de cáncer podrían reducirse significativamente mejorando la calidad de la dieta. Los detalles, en la nota.

image

La opinión de un experto sobre el ayuno intermitente

El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna períodos de ayuno con períodos de ingesta de alimentos. No se enfoca en qué comer, sino en cuándo comer, y existen varios métodos.

image

Sin embargo, Ángel Durántez, uno de los médicos españoles más destacados en medicina de la longevidad y el envejecimiento saludable, analizó los matices de estas tendencias alimentarias.

Durántez explica que, en base a decenas de investigaciones que comparan diferentes patrones de ayuno y alimentación, nuestro cuerpo funciona mejor cuando desayunamos y peor cuando cenamos tarde.

“En un estudio reciente compararon dos tipos de ayuno intermitente: sin desayuno y sin cena. Y ganan los de sin cena, clarísimamente”, explica. La razón es que estamos biológicamente preparados para ingerir energía al despertar, cuando las hormonas y los ritmos circadianos trabajan a nuestro favor.

Para Durántez, la predisposición genética a desayunar al levantarse es común, aunque reconoce que las costumbres personales y el reparto calórico a lo largo del día influyen en la facilidad para realizar esta comida.

Por ello, recomendó ajustar los horarios y las cantidades, priorizando un desayuno salado y rico en proteínas, como jamón, tomate, aceite de oliva y palta, en lugar de carbohidratos simples que pueden provocar picos de glucosa y sensación de somnolencia.

“La dieta mediterránea, sin duda, es lo mejor como modelo para comer toda la vida”, declaró en la entrevista en Tengo un Plan.

Aun así, la parte positiva es que está en nuestra mano cambiar esto, y aunque la alimentación es clave, hay un hábito que para él está por encima de todos: el movimiento.

El movimiento borra el tabaco, la mala alimentación y el alcohol”, afirma. No porque deje de tener impacto, sino porque el cuerpo humano está diseñado para funcionar en movimiento.

Las consecuencias del ayuno intermitente según Harvard

El ayuno intermitente no es para todos. Si bien, este tipo de dieta se volvió cada vez más popular, hay algunas formas de hacer ayuno intermitente que podrían tener más efectos secundarios que otras.

image

La Universidad de Harvard reveló los efectos secundarios del ayuno intermitente que se deben tener en cuenta antes de empezar algún plan de este tipo.

Dependiendo de cuánto tiempo dure el ayuno, las personas pueden experimentar algunos síntomas no deseados como dolores de cabeza, letargo, irritabilidad y estreñimiento.

De acuerdo con Harvard, si bien el ayuno intermitente parece prometedor, hay poca evidencia sobre sus efectos en los adultos mayores, y "puede ser riesgoso en algunos casos".

Otra cosa que debe tener en cuenta es que el ayuno intermitente puede ser peligroso para personas con algunas afecciones o que toman ciertos medicamentos.

Por ejemplo, saltarse comidas y limitar severamente las calorías puede ser riesgoso para quienes tienen diabetes, dice el Dr. Eric Rimm, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

También, indica que las personas que toman medicamentos para la presión arterial o enfermedades cardíacas podrían ser más propensas a sufrir desequilibrios de sodio, potasio y otros minerales durante períodos de ayuno más largos de lo normal.

