Enero, alimentación y culpa: por qué no necesitamos "arrancar de cero"

Alimentación.

Enero suele venir cargado de promesas: empezar la dieta, “portarse bien”, bajar lo que se subió en las fiestas. En el consultorio lo escucho todos los años, y también en la calle, en la familia, entre amigos. Pero hay algo que vale la pena decir con claridad: comer no debería ser una fuente constante de culpa.

Vivimos en una cultura donde la alimentación está atravesada por mandatos, reglas rígidas y soluciones mágicas. Se habla de “compensar”, “quemar”, “limpiar” el cuerpo, como si la comida fuera un error que hay que corregir. Y eso, lejos de ayudarnos, suele alejarnos de una relación más sana con lo que comemos.

Desde la nutrición, y especialmente desde el trabajo con la conducta alimentaria, entendemos que no se trata solo de qué comemos, sino de cómo, cuándo y desde dónde lo hacemos. El contexto importa: el clima, las vacaciones, las reuniones, el descanso (o la falta de él), el estrés y también la historia personal con la comida.

En Jujuy, además, la alimentación está muy ligada a lo cultural y lo social. Compartir una comida, un almuerzo familiar o una salida no debería vivirse como algo “prohibido”. El problema no es disfrutar, sino creer que después hay que castigarse por haberlo hecho.

Enero puede ser una buena oportunidad para escucharnos un poco más: Volver a registrar el hambre y la saciedad

Comer con menos apuro

Hidratarse mejor

Respetar los horarios que el día permite

Y, sobre todo, dejar de pensar la alimentación como todo o nada No hace falta empezar de cero ni ser perfectos. Los cambios sostenibles no nacen de la culpa, sino del cuidado. Y cuidar la alimentación también es cuidar la salud mental y emocional. Quizás este verano la mejor meta no sea “bajar de peso”, sino mejorar la relación con la comida. Eso, a largo plazo, es mucho más saludable.

