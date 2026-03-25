Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

La oferta de capacitaciones incluirá una variedad de cursos vinculados a oficios con salida laboral. Si bien todavía no se confirmó en su totalidad la grilla de cursos disponibles, entre algunos de los anunciados se destacan:
Máquinas pesadas
Peluquería
Albañilería
Construcción en seco
Electricidad
Capacitaciones gratuitas y con cupos limitados
Desde la organización informaron que todos los cursos son gratuitos, aunque cuentan con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda a los interesados realizar la inscripción el próximo 25 de marzo para asegurar su lugar.