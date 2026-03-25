Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Este miércoles 25 de marzo se abrirán las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy, una propuesta de formación destinada a quienes buscan capacitarse en distintas áreas laborales.

Las inscripciones se realizarán el miércoles a partir del mediodía de manera online, a través del sitio oficial www.academiadeoficios.jujuy.gob.ar

Curso de albañilería Curso de albañilería Academia de Oficios de Jujuy: cursos disponibles La oferta de capacitaciones incluirá una variedad de cursos vinculados a oficios con salida laboral. Si bien todavía no se confirmó en su totalidad la grilla de cursos disponibles, entre algunos de los anunciados se destacan:

Máquinas pesadas

Peluquería

Albañilería

Construcción en seco

Electricidad Peluquería Peluquería es uno de los cursos del Centro de Formación Profesional de Palpalá. Capacitaciones gratuitas y con cupos limitados Desde la organización informaron que todos los cursos son gratuitos, aunque cuentan con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda a los interesados realizar la inscripción el próximo 25 de marzo para asegurar su lugar.

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