miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 07:01
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Hoy se realizará el lanzamiento de las inscripciones para nuevos crusos gratuitos en la Academia de Oficios de Jujuy. Conocé todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Lee además
Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba video
Jujuy.

Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba
punta corral: cuales son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Curso de albañilería
Curso de albañilería
Curso de albañilería

Academia de Oficios de Jujuy: cursos disponibles

La oferta de capacitaciones incluirá una variedad de cursos vinculados a oficios con salida laboral. Si bien todavía no se confirmó en su totalidad la grilla de cursos disponibles, entre algunos de los anunciados se destacan:

  • Máquinas pesadas
  • Peluquería
  • Albañilería
  • Construcción en seco
  • Electricidad
Peluquería
Peluquería es uno de los cursos del Centro de Formación Profesional de Palpalá.

Peluquería es uno de los cursos del Centro de Formación Profesional de Palpalá.

Capacitaciones gratuitas y con cupos limitados

Desde la organización informaron que todos los cursos son gratuitos, aunque cuentan con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda a los interesados realizar la inscripción el próximo 25 de marzo para asegurar su lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

Punta Corral: errores comunes al hacer la peregrinación y cómo evitarlos, según un kinesiólogo

Lo que se lee ahora
punta corral: cuales son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. video
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

Nuevo aumento en la nafta súper: subió 33 pesos este martes en Jujuy video
Jujuy.

Nuevo aumento en los combustibles: la nafta súper subió 33 pesos este martes en Jujuy

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia
Comercio.

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil video
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel