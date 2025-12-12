Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

Recolección de residuos en San Salvador de Jujuy por el Día del Camionero

El Día del Camionero se conmemora cada 15 de diciembre, por lo que desde La Dirección General de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detallaron cómo será la recolección de residuos este próximo lunes.

El servicio que depende de la Municipalidad será normal en cuanto a la recolección de residuos domiciliario; limpieza y barrido; servicio especial; recolección comercial, de patógenos y el barrido en el micro-centro y terminal. También será normal el trabajo de los contenedores.

No habrá servicio en el barrido manual y tampoco la recolección de malezas y escombros, al igual que el barrido mecánico en el turno tarde, pero normal en el turno noche. Piden respetar los días y horarios de recolección de residuos. Por cualquier consulta comunicarse al teléfono 3883131807.

Día del Camionero Se conmemora el 15 de diciembre en la Argentina con el objetivo de rendir homenaje y reconocer a quienes pertenecen a esta actividad. La jornada busca destacar el rol fundamental que cumplen quienes se encuentran al volante de camiones para el abastecimiento, conectividad y traslado en el país. La fecha fue dispuesta en recuerdo al primer Convenio Colectivo de Trabajo, celebrado hace ya casi 57 años, en un hecho clave para este gremio, que dio el inicio a su representación a través de un sindicato, lo que a su vez permitió lograr determinadas mejoras laborales.

