¡Llega la promo 2026! Esta tarde será el banderazo en San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy vivirá esta tarde una jornada cargada de emoción estudiantil. La Promo 2026 realizará su banderazo de bienvenida a partir de las 18 en Plaza Belgrano . Los estudiantes preparan un recorrido por el centro de la ciudad rumbo a Ciudad Cultural y se espera un fuerte movimiento de tránsito.

Los jóvenes iniciarán el encuentro en la Plaza Belgrano, donde planean reunirse con banderas, pinturas y cánticos que dieron forma a semanas de preparación.

Luego de recorrer el centro, la caravana estudiantil seguirá hacia Ciudad Cultural. Allí planean cerrar la jornada con música, fotos y los clásicos festejos que acompañan el inicio del último año escolar.

El recorrido moverá el tránsito en la zona

El banderazo pasará por arterias muy transitadas de la ciudad, lo que generará cortes momentáneos. Las autoridades pidieron evitar la zona céntrica durante la tarde para no quedar atrapados en el movimiento.

La recomendación es circular con atención, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas hacia los barrios.

Expectativas y emociones en la Promo 2026

“Tenemos muchas expectativas, queremos dar lo mejor. Es emocionante pero triste también porque empezamos a despedirnos”, señalaron integrantes de la promoción durante los preparativos.

Los estudiantes contaron que trabajaron durante un mes para organizar banderas, pinturas y detalles que darán color al banderazo.