Alerta por la fiebre chikungunya: todo lo que hay que saber

Jujuy confirmó 9 casos de chikungunya y la preocupación sanitaria volvió a crecer en el norte argentino. El dato fue ratificado por el sistema de salud provincial en las últimas horas y se suma al escenario regional del NOA, donde Salta registra 154 casos confirmados y Tucumán ya informó 8 contagios .

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En este contexto, el médico infectólogo Gustavo Echenique, MP 2929, pidió reforzar la prevención domiciliaria y explicó que el Aedes aegypti tiene un radio de acción muy acotado. “ Un rango de 100 metros a la redonda. Por lo que el mosquito que nos pica nació en nuestra casa o la casa del vecino ”, advirtió. Por eso remarcó que la clave sigue estando en el control del ambiente doméstico: “ Es clave lo que hacemos en nuestras casas, dentro y fuera ”, especialmente en una época en la que “ el tiempo es óptimo para el mosquito ” y “ las camadas se cambian cada 7 días ”.

"El mosquito que nos pica nació en nuestra casa o la casa del vecino" "El mosquito que nos pica nació en nuestra casa o la casa del vecino"

Echenique explicó que el chikungunya no es una infección menor y que su rasgo más distintivo es el compromiso articular. “ Los dolores que presenta el paciente con chikungunya son invalidantes. Le duelen desde las pequeñas articulaciones (…) al paciente le cuesta hasta peinarse por la intensidad del dolor ”, señaló.

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Según detalló, una vez que el virus ingresa al organismo y atraviesa su período de incubación, que ronda los 7 días, comienza a replicarse y afecta distintas áreas del cuerpo. “Principalmente afecta a las articulaciones produciendo reacciones inflamatorias. Esto es lo que produce estos dolores tan invalidantes”, indicó. La propia OPS/PAHO describe al chikungunya como una enfermedad transmitida por mosquitos cuyo cuadro se caracteriza por fiebre y dolor articular, y recuerda que en la Región de las Américas la primera transmisión autóctona se detectó en diciembre de 2013.

“Principalmente afecta a las articulaciones produciendo reacciones inflamatorias" “Principalmente afecta a las articulaciones produciendo reacciones inflamatorias"

El infectólogo también marcó que la enfermedad puede extenderse en el tiempo. En la fase aguda, los dolores pueden durar 15 días. Luego aparece una fase subaguda, que puede extenderse hasta 3 meses, en la que el dolor persiste. Y finalmente puede presentarse una fase crónica, que puede llegar hasta 3 años. “Esto pasa porque el ARN del virus queda en el organismo”, explicó.

fase aguda: dolores por 15 días

fase subaguda: dolores hasta por 3 meses

fase crónica: pueden llegar hasta a 3 años

Puede ser grave y qué no hay que hacer

Consultado sobre si el chikungunya puede causar la muerte, Echenique respondió sin rodeos: “Sí”. Luego explicó que, además del cuadro doloroso, pueden aparecer complicaciones importantes. “Pueden producirse fenómenos hemorrágicos, no tan característicos como el dengue, pero procesos inflamatorios como miocarditis, nefritis, endoftalmitis, encefalitis”, sostuvo. “Básicamente son procesos inflamatorios mediados por nuestro sistema inmune a causa de la presencia del virus”.

Ante la aparición de fiebre, dolores articulares, dolores musculares, cefalea o malestar general, el punto central es no automedicarse. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda no tomar aspirina, ibuprofeno ni aplicarse medicamentos inyectables ante síntomas compatibles con dengue, zika o chikungunya, y usar paracetamol solo si no está contraindicado. CDC también indica evitar aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides hasta descartar dengue, para reducir riesgo de sangrado.

En otras palabras, qué no hay que hacer si aparecen fiebre y dolor articular o muscular:

no automedicarse

no tomar aspirina

no tomar ibuprofeno ni otros antiinflamatorios similares

no aplicarse inyecciones

no esperar varios días con síntomas sin consultar

Lo que sí corresponde es acudir al centro de salud para evaluación médica y eventual confirmación por laboratorio. En Jujuy, además, el Ministerio reiteró este año que las claves son el descacharrado, el uso de repelente y la consulta inmediata ante síntomas.

Papel clave de las capacitaciones

En este contexto, el doctor Gustavo Echenique también remarcó la importancia de la actualización permanente del personal de salud frente a enfermedades como dengue y chikungunya, que hoy vuelven a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria del NOA. En esa línea, el Consejo de Médicos de la Provincia de Jujuy y MEDINECO realizaron una jornada de actualización el pasado sábado 14 de marzo, centrada en aspectos clínicos, evolución, tratamiento y prevención de ambas enfermedades.

La capacitación estuvo destinada a médicos clínicos, generalistas, infectólogos, pediatras y personal de salud, y contó con las exposiciones del propio Gustavo Echenique y del infectólogo salteño Marcelo Quipildor, del Hospital San Vicente de Paul de Orán y del Hospital Materno Infantil de Salta. Además, Echenique anticipó que estos contenidos estarán disponibles a través de YouTube, con el objetivo de ampliar el acceso a la información y fortalecer la formación continua de los equipos sanitarios.

El panorama en el NOA

El escenario regional explica buena parte de la alerta actual. En Salta, hasta el 11 de marzo se habían confirmado 154 casos, con fuerte concentración en Salvador Mazza. En Tucumán, el Ministerio de Salud provincial confirmó este martes que el total llegó a 8 casos. En Jujuy, el último reporte elevó la cifra a 9.

Por eso, además del seguimiento médico, la recomendación sanitaria sigue siendo la misma: eliminar cualquier recipiente que junte agua dentro y fuera de las casas, porque el mosquito transmisor sigue activo y el riesgo de contagio continúa presente en toda la región.

¿Cuáles son los síntomas de la chikungunya?

image El dolor de las articulaciones en uno de los principales síntomas de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa)

Los síntomas principales de la chikungunya aparecen entre tres y siete días después de la picadura de un mosquito infectado e incluyen fiebre y dolor en las articulaciones. Otros signos son cefalea, dolor muscular, hinchazón articular y erupciones cutáneas. La enfermedad suele confundirse con otras infecciones como el dengue y el zika, dado lo similar de sus manifestaciones, advirtió la OMS.

La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana, pero el dolor articular puede perdurar durante meses o años y, en casos raros, puede llegar a ocasionar discapacidad funcional de larga duración. Los grupos de mayor riesgo para padecer complicaciones graves incluyen recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardiacos y presión arterial alta. De los 240.000 casos reportados en todo el mundo hasta julio, se notificaron 90 fallecimientos, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.