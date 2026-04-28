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28 de abril de 2026 - 11:53
Salud.

Dengue y chikungunya: el doctor Hugo Pizzi explicó los riesgos y pidió no bajar la guardia

El reconocido infectólogo Hugo Pizzi advirtió que el dengue “es cíclico”, explicó la gravedad del chikungunya y pidió reforzar la vacunación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El doctor Hugo Pizzi recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, una distinción que se suma a las otorgadas por la Universidad Nacional de La Rioja en 2020 y la Universidad Nacional del Nordeste en 2023

El doctor Hugo Pizzi recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, una distinción que se suma a las otorgadas por la Universidad Nacional de La Rioja en 2020 y la Universidad Nacional del Nordeste en 2023

El reconocimiento internacional de Hugo Pizzi fortalece la imagen de la salud pública argentina

El reconocimiento internacional de Hugo Pizzi fortalece la imagen de la salud pública argentina

El reconocido epidemiólogo e infectólogo Hugo Pizzi analizó la situación del dengue y el chikungunya en la Argentina y dejó una advertencia clara: aunque el dengue hoy dé una sensación de mayor calma, eso no significa que el problema haya desaparecido. “El dengue es cíclico”, resumió, al explicar que una temporada puede ser más tranquila, pero otra puede volver con un impacto muy fuerte.

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Si nosotros tuviéramos que hacer un diagnóstico de situación respecto al dengue, el dengue nos ha dejado bastante tranquilos, comparando el aluvión que tuvimos en el 23 y el 24, donde hubo tantos casos y tantos muertos, pero el dengue es cíclico”, señaló. Para Pizzi, justamente ahí está uno de los puntos centrales: no relajarse cuando los números bajan, porque el comportamiento de la enfermedad cambia por temporadas.

“El dengue es cíclico” “El dengue es cíclico”

El truco de los jardineros para que no haya mosquitos en terrazas y jardines.
"En el caso de chikungunya,&nbsp; este nombre tan extra&ntilde;o es un dialecto macote de Tanzania, &Aacute;frica, que quiere decir el hombre encorvado, porque es una enfermedad que te deja con las articulaciones tan dolorosas que uno va encorv&aacute;ndose y no s&oacute;lo desaparece cuando calman los s&iacute;ntomas, sino que pod&eacute;s tener meses despu&eacute;s de quedar as&iacute; totalmente tuyido"

"En el caso de chikungunya, este nombre tan extraño es un dialecto macote de Tanzania, África, que quiere decir el hombre encorvado, porque es una enfermedad que te deja con las articulaciones tan dolorosas que uno va encorvándose y no sólo desaparece cuando calman los síntomas, sino que podés tener meses después de quedar así totalmente tuyido"

Qué significa chikungunya y por qué preocupa tanto

Uno de los tramos más llamativos de su explicación tuvo que ver con el chikungunya, una enfermedad que también transmite el Aedes aegypti y que en Jujuy viene mostrando un crecimiento sostenido.

Pizzi explicó el origen del nombre y lo vinculó con uno de sus síntomas más duros. “Este nombre tan extraño, que es un dialecto macote de Tanzania, África, quiere decir el hombre encorvado”, contó. Y precisó el motivo: “Es una enfermedad que te deja con las articulaciones tan dolorosas que uno va encorvándose”.

"chikungunya quiere decir el hombre encorvado" "chikungunya quiere decir el hombre encorvado"

Pero además remarcó que ese malestar puede durar mucho más que la etapa aguda. “No sólo desaparece cuando calman los síntomas, sino que podés tener meses después de quedar así totalmente tuyido”, advirtió.

Hugo Pizzi
El reconocimiento internacional de Hugo Pizzi fortalece la imagen de la salud pública argentina

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El mismo mosquito transmite varias enfermedades

Pizzi también puso el foco en el vector que está detrás de todos estos cuadros y recordó que se trata del mismo mosquito.

Lo fundamental es que el Aedes aegypti, el desagradable de Egipto, traducción del griego, es el mismo que transmite chikungunya, transmite dengue, transmite zika, y transmite fiebre amarilla”, explicó.

Ese dato no es menor, porque marca que las medidas de prevención sirven para varias enfermedades al mismo tiempo. Controlar criaderos, eliminar recipientes con agua y usar repelente sigue siendo central para reducir la circulación del mosquito.

"El Aedes aegypti, es el desagradable de Egipto" "El Aedes aegypti, es el desagradable de Egipto"

Cuándo aparecen los síntomas después de la picadura

Otro de los aspectos que aclaró fue el tiempo en que pueden comenzar los síntomas. Según indicó, el período de incubación es corto.

En general son pocos días”, dijo. Y fue más gráfico todavía:

“Nos pica un día y nos encontramos con que al día siguiente podemos empezar a sentir cosas raras”. “Nos pica un día y nos encontramos con que al día siguiente podemos empezar a sentir cosas raras”.

También señaló que eso depende de la cantidad de virus que haya inoculado el mosquito, pero insistió en que la aparición de síntomas suele ser rápida, por lo que hay que prestar atención ante fiebre, dolor de cuerpo o malestar repentino.

La falta de vacunación, una de las mayores preocupaciones

Uno de los mensajes más fuertes de Pizzi tuvo que ver con la vacunación. Sobre todo en el caso del dengue, insistió en que quien ya cursó la enfermedad debería vacunarse para evitar complicaciones en una segunda infección.

Aquel que tuvo dengue, que son miles y miles en todo el país, necesita estar vacunado después de haber tenido la primera vez”, afirmó. Y explicó por qué: “Si no es el mismo serotipo, recuerden son cuatro serotipos que te puede pasar el mosquito, puede hacer una sinergia y se rompen los glóbulos rojos, hace una hemorragia que es muy muy delicada”.

Por eso recomendó aprovechar la disponibilidad de dosis en las jurisdicciones que la ofrecen. A la vez, expresó su preocupación por la resistencia que todavía existe frente a distintas vacunas. “Tenemos problemas hasta con los chicos que no quieren vacunarlos”, lamentó, y vinculó esa conducta a consecuencias graves que ya se vieron en el país.

“Aquel que tuvo dengue, que son miles y miles en todo el país, necesita estar vacunado después de haber tenido la primera vez” “Aquel que tuvo dengue, que son miles y miles en todo el país, necesita estar vacunado después de haber tenido la primera vez”

dengue
"El dengue es c&iacute;clico"

"El dengue es cíclico"

Qué pasa con el mosquito cuando bajan las temperaturas

Finalmente, Pizzi explicó que la llegada del frío no significa automáticamente el fin del riesgo. El mosquito, dijo, tiene capacidad de adaptarse.

“El Aedes aegypti vive en la periferia de tu casa o en el techo, cuando hace frío el mosquito entra a tu casa”, detalló. “El Aedes aegypti vive en la periferia de tu casa o en el techo, cuando hace frío el mosquito entra a tu casa”, detalló.

Esa observación vuelve especialmente importante el control también dentro de los hogares, incluso cuando empiezan a bajar las temperaturas. Para el especialista, el combate contra estas enfermedades no se agota en una estación del año, sino que requiere prevención constante, vigilancia y, sobre todo, vacunación cuando corresponde.

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