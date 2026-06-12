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12 de junio de 2026 - 13:08
Jujuy.

Cámara de hoteles y restaurantes: "Hay muchas tasas municipales que nos están cobrando que hacen inviable el rubro"

Desde la cámara de hoteles, restaurantes y afines de Jujuy, su presidente Cristian Blogione se refirió acerca de la presión tributaria y se refirió a los altos índices de informalidad en Capital.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Comercio qeu cierra (1)

El presidente de la Cámara de hoteles, restaurantes y afines de Jujuy, Cristian Boglione, sostuvo que “el problema principal y por el cual tuvimos una reunión en el Concejo Deliberante de Capital es la alta presión tributaria”, y aseguró que “sumado a eso tenemos también la informalidad”. El planteo del sector coincide con el debate abierto a nivel nacional por el Gobierno, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara que municipios también deben avanzar en una reducción de la carga impositiva. " La idea es comprometerlos para que ver la carga impositiva, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de los municipios”, aseguró el funcionario.

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Boglione sostuvo que, si al problema de la alta presión tributaria que hoy viven los comercios le sumamos también la informalidad, esto “genera que el tema se potencie mucho, no tenemos competitividad”.

El presidente de la Cámara dijo que los diferentes Bloques en el Concejo Deliberante se comprometieron a analizar el tema, “tratamos varios temas de la Ley Impositiva para poder trabajarla este año”, adelantó.

“Hay mucha burocracia en cuanto a habilitaciones, re empadronamientos y solicitudes”, se lamentó Boglione y afirmó que “hay muchas tasas que se nos están cobrando a nivel municipal que hacen inviable el rubro”.

Ante esta situación, y la posibilidad de que se puedan cerrar diferentes establecimientos afines al sector gastronómico y hotelero, el titular de la Cámara dijo “esperemos que no cierren más comercios y que se estabilice la economía y los salarios de la gente, pero reitero, lo que está acechando en Jujuy y en todo país es la alta tasa de impuestos que tenemos a nivel provincial y municipal”.

Sobre la reunión que mantuvieron como institución con los concejales de Capital, Boglione sostuvo que “hay predisposición de los Bloques de distintos partidos políticos de tratar estos temas antes que se sancione la nueva ordenanza impositiva, tanto con la parte gastronómica y hotele ra como también con todas las otras Cámaras porque afecta al comercio en general”.

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Más de 100 comercios ya cerraron en el centro de Jujuy:

La preocupación del sector se da en un contexto complejo para la actividad comercial en general. Desde la Cámara de Comercio de Jujuy advirtieron hace pocas semanas sobre una profundización de la crisis y aseguraron que ya relevaron el cierre de más de 100 locales en el casco céntrico y sus inmediaciones.

“Solo en el casco céntrico o en la inmediación del casco céntrico hemos relevado más de 100 comercios”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Bustamante, quien además señaló que la problemática también alcanza a barrios y ciudades del interior. “Estamos con una situación que habla a las claras de cómo está hoy el sector comercial”, agregó.

“Nos encontramos en una situación totalmente desventajosa”, afirmó, al tiempo que reclamó “una ciudad donde las reglas sean claras para todos”. En esta línea advirtió: “Hoy estamos al borde del abismo”.

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