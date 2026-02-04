miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 11:42
Inmuebles.

Locales comerciales en Jujuy: la ropa americana gana espacio en el mapa urbano

El sector inmobiliario comercial de Jujuy registra mayor rotación de locales por el crecimiento de negocios de ropa y cambios en los alquileres.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Sector inmobiliario en Jujuy

El sector inmobiliario comercial en Jujuy atraviesa una etapa de fuertes cambios. La rotación de locales, la aparición de nuevos rubros y las modificaciones en los contratos de alquiler marcan el pulso de un mercado que se adapta a la situación económica del país. El fenómeno se observa en distintos puntos de la provincia, involucra a propietarios, inmobiliarias y comerciantes.

Locales que se vacían y se vuelven a ocupar

En distintos sectores de San Salvador de Jujuy y otras localidades, los locales comerciales se desocupan y vuelven a alquilarse en plazos cortos. Esta dinámica se repite tanto en zonas céntricas como en corredores comerciales secundarios.

Desde el sector inmobiliario señalan que el movimiento resulta llamativo, ya que, pese a la caída del consumo y la complejidad del contexto económico, los espacios comerciales no permanecen vacíos durante mucho tiempo. La rotación se convirtió en una constante del mercado local.

Embed - Sector inmobiliario en Jujuy: cómo está la situación

La ropa americana gana espacio en la provincia

Uno de los fenómenos más visibles es el crecimiento de locales dedicados a la venta de ropa americana. Este tipo de comercios aparece con mayor frecuencia en zonas donde antes funcionaban otros rubros tradicionales.

El desembarco de estas tiendas no responde solo a una tendencia nacional. En Jujuy, el modelo encuentra demanda por precios accesibles y un público que busca alternativas ante la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, no todos los interesados logran concretar un alquiler.

Alta demanda, pero con requisitos exigentes

Desde las inmobiliarias explican que existe un número elevado de personas interesadas en alquilar locales comerciales, especialmente para este tipo de emprendimientos. El principal obstáculo surge al momento de presentar la documentación.

La falta de garantías y de respaldo económico frena muchas operaciones. Los requisitos que se solicitan para ingresar a una locación comercial siguen vigentes y limitan el acceso de algunos emprendimientos, aun cuando exista intención de invertir.

Contratos comerciales: cómo se ajustan los alquileres

Los contratos de alquiler de locales comerciales también muestran cambios. Hasta fines del año pasado, los acuerdos incluían valores fijos con actualizaciones semestrales, una modalidad pensada para sostener la actividad comercial frente a los costos de mantenimiento.

Desde este año, las actualizaciones pasaron a ser cuatrimestrales y se rigen por el índice del Banco Central. Este esquema busca reflejar de manera más directa el contexto inflacionario y brindar mayor previsibilidad a propietarios e inquilinos.

Diferencias con los alquileres de viviendas

A diferencia del segmento comercial, los alquileres de viviendas familiares ya aplicaban actualizaciones más frecuentes. En muchos casos, los ajustes se realizan de forma trimestral o cuatrimestral desde el año pasado.

Esta diferencia responde a las características de cada mercado y al impacto que tienen los costos fijos en los locales comerciales, donde la presión económica resulta mayor.

Apuestas que siguen en pie pese al contexto

Aunque el escenario comercial presenta dificultades, el movimiento constante de locales muestra que todavía existen apuestas al trabajo y a la generación de empleo. Nuevos comerciantes ocupan espacios que se liberan y prueban distintos modelos de negocio.

El sector inmobiliario observa este proceso como una señal de adaptación más que de retracción total, con cambios en los rubros y en las condiciones de contratación.

