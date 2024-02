Salud.. Dengue en Argentina: "Si no tomamos medidas, será peor"

“Si no tomamos medidas, el dengue se queda y cada año será peor” , subrayó el docente de la Universidad de Córdoba. “Es una enfermedad extraña, un solo virus con cuatro disfraces”, marcó y agregó que el dengue “demostró que es una peste”.

Pizzi marcó que entre el 2022 y 2023 el dengue aumentó en todo el continente llegando a 1.200.000 casos. “En enero del 2023 había 54 casos y hoy hay 12 mil”, y justificó este aumento en la “indolencia e indiferencia de la gente”.

“El dengue con este clima no se va a ir, por el contrario, se va a expandir y difuminar por todas las jurisdicciones”, indicó el profesional, que dijo que solo dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego, están libres del dengue y de otras patologías propias de las condiciones climáticas.

“La gente no ayuda”, lamentó Pizzi sobre el comportamiento de los vecinos que no descacharrean ni limpian sus patios. “Córdoba creó una ley donde podés entrar las casas para verificar, porque antes no se podía. Ahora se puede ir con la policía”, describió.

En Argentina eran 38 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana de enero, y pasaron a ser 72 por cada 100.000 en la cuarta semana, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que recomiendan luchar contra el transmisor el mosquito Aedes Aegypti.

Teniendo en cuenta que este mosquito cumple su ciclo de vida en el ámbito hogareño, junto al descacharrado a diario se debe realizar la limpieza de canaletas, techos, rejillas y conductos de aires acondicionados y el desmalezamiento de jardines, patios y terrenos.

Pizzi afirmó que con un solo vecino en la manzana no guarde las medidas higiénicas, todo el lugar corre riesgo. “Llegó el momento de tomar alguna actitud sanitaria sólida, sino esto nos ocasionará más dramas”, dijo el destacado médico.

Pizzi marcó que en su último recorrido por Jujuy, una situación lo dejó conmovido. “Un bebe de meses murió por dengue”, y dijo que la cuna donde el pequeño estaba, debía estar protegida. “Como puede ser que no estuviera cubierta por un tul, que se está volviendo a usar en el norte”, y dijo que es un recurso de bajo costo.

Destacó además otras medidas de prevención, como tener telas plásticas para ventanas y puertas, patio limpios y usar repelentes, como uno que se puede realizar gastando menos dinero que los industriales. “Se compra el insecticida que tienen los repelentes y se arma. Hicimos nosotros uno y le enseñamos a los centros vecinales a usarlo”, dijo.

Afirmó que la fumigación es vital para matar a los mosquitos transmisores, pero que debe tener ciertas características. “Deben hacerlas los gobiernos y deben ser continuas para ser efectivas, porque hacerlo una vez y no volver más, no es bueno”, cerró.

Los casos en Jujuy

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó en las últimas horas once nuevos casos de dengue, ocho de origen importado y tres autóctonos, es decir personas sin antecedente de viaje fuera de la provincia, y con estos números en la temporada ya suman doce los casos positivos.

El organismo provincial subrayó que los casos están contenidos de manera inmediata por los equipos de salud en el marco de la vigilancia epidemiológica de cuadros febriles, y que evolucionan de manera favorable, sin requerimiento de internación.