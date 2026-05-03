Descacharrado en Jujuy: cronograma del 4 al 8 de mayo en la capital

El Ministerio de Salud de Jujuy realizará una nueva semana de operativos de descacharrado en San Salvador de Jujuy, con el objetivo de reforzar la prevención del dengue y chikungunya a través de la eliminación de objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.
Las acciones se llevarán adelante del lunes 4 al viernes 8 de mayo, desde las 8.30, en distintos sectores de la capital jujeña. Según informó la cartera sanitaria, el trabajo se realiza de manera coordinada con municipios, equipos de Atención Primaria de la Salud y la comunidad.
Cronograma de descacharrado en Jujuy
El operativo semanal comenzará siempre a las 8.30 y tendrá el siguiente recorrido:
- Lunes 4 de mayo: CAPS Alberdi, en barrio Alberdi.
- Martes 5 de mayo: CAPS FONAVI, en barrio 370 Viviendas.
- Miércoles 6 de mayo: CAPS Luján, en barrio Luján.
- Jueves 7 de mayo: CAPS René Favaloro, en los sectores ATSA, El Mirador, Asentamiento El Mirador y ADEP.
- Viernes 8 de mayo: CAPS San Martín, en barrio San Martín.
Desde Salud indicaron que estas acciones se organizan de acuerdo con la vigilancia territorial, lo que permite intervenir de manera focalizada, anticiparse al riesgo y avanzar con medidas concretas de prevención en cada zona.
descacharrado
Los operativos de descacharrado comenzarán a las 8.30 y se realizarán en barrios como Alberdi, 370 Viviendas, Luján y San Martín de San Salvador de Jujuy.
Qué elementos se retiran
Durante cada operativo, los equipos de salud recolectan objetos en desuso o recipientes que puedan juntar agua. Entre ellos se incluyen floreros, latas, botellas, baldes, neumáticos, macetas, lonas, tuppers, bolsas, palanganas, bebederos, potes de helado y tachos de pintura.
La recomendación para los vecinos es revisar patios, terrazas, fondos, jardines y cualquier espacio donde pueda quedar agua estancada. La prevención empieza en cada casa y se refuerza con el trabajo territorial de los equipos sanitarios.
- Floreros
- Latas
- Botellas
- Baldes
- Neumáticos
- Macetas
- Lonas
- Tuppers
- Bolsas
- Palanganas
- Bebederos
- Potes de helado
- Tachos de pintura
Por qué es clave descacharrar
El descacharrado es una de las medidas principales para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y chikungunya. La eliminación de recipientes que acumulan agua ayuda a cortar los lugares donde el mosquito puede reproducirse.
Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la participación de cada vecino es fundamental: mantener los patios limpios, sacar objetos en desuso y acompañar los operativos permite construir barrios más seguros y preparados frente a estas enfermedades.
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