El Dr. Hugo Pizzi en TodoJujuy: la palabra de una eminencia sobre dengue y chikungunya

El epidemiólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, participó del podcast de TodoJujuy para hablar sobre el mosquito Aedes y enfermedades como dengue y chikungunya, dos problemáticas sanitarias que requieren prevención constante y compromiso comunitario.
El especialista, reconocido por su trayectoria profesional, su labor de divulgación científica y su rol durante la pandemia de Covid-19, explicó de manera clara el origen epidemiológico de estos términos, cómo se desarrollan las enfermedades y cuáles son las medidas más importantes para reducir los riesgos.
Quién es el doctor Hugo Pizzi
Hugo Pizzi fue distinguido con la “Mención de Honor-Valor Científico Edición 2025”, uno de los reconocimientos destacados otorgados por el Congreso, en mérito a su recorrido profesional y su aporte a la comunicación pública de la ciencia.
Entre los fundamentos de la distinción se destacó su capacidad para brindar mensajes claros, rigurosos y constantes durante un contexto crítico para la salud pública, especialmente durante la pandemia. También se resaltó su impulso a la lucha contra el calentamiento global en el hemisferio.
Por esa claridad a la hora de explicar temas vinculados a la salud, el especialista fue convocado para abordar una preocupación que vuelve a ocupar un lugar central: la presencia del mosquito Aedes y la prevención de enfermedades transmitidas por este vector.
Hugo Pizzi
El infectólogo argentino Hugo Pizzi fue designado como académico de medicina del Estado de Río de Janeiro
Dengue, chikungunya y el mosquito Aedes
Durante la charla, Pizzi avanzó desde el origen de las enfermedades hasta los cuidados necesarios para evitarlas. El objetivo fue explicar no solo qué son el dengue y la chikungunya, sino también cómo se transmiten y por qué es fundamental cortar el ciclo de reproducción del mosquito.
El mosquito Aedes se reproduce en recipientes que acumulan agua, incluso en pequeñas cantidades. Por eso, la prevención no depende únicamente de las fumigaciones o de las acciones oficiales, sino también de lo que cada familia puede hacer en su casa, patio, terraza o lugar de trabajo.
Eliminar criaderos, revisar objetos en desuso, tapar tanques, cambiar el agua de bebederos y mantener limpios los espacios son acciones simples, pero decisivas para reducir la presencia del mosquito.
No bajar la guardia
Pizzi remarcó la importancia de sostener los cuidados incluso cuando bajan los casos o cuando la enfermedad deja de estar en el centro de la agenda pública. La prevención debe mantenerse en el tiempo, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden favorecer la presencia del mosquito.
El especialista también puso el foco en la necesidad de informar con precisión, evitar alarmas innecesarias y promover hábitos de cuidado sostenidos. En enfermedades como dengue y chikungunya, la clave está en la prevención temprana y en la responsabilidad colectiva.
La entrevista completa con el doctor Hugo Pizzi está disponible en TodoJujuy.
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