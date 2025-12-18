Navidad 2025 en Jujuy: los juguetes más caros superan el millón de pesos

Con la llegada de las fiestas, los comercios de Jujuy ya exhiben los precios de los juguetes para Navidad 2025 , que muestran una amplia variedad de opciones y valores.

En lo que va de diciembre, los más económicos arrancan desde los $6.000, mientras que los artículos más costosos son los autos a batería, que pueden llegar a los $430.000. Además, en el mercado local se encuentran juguetes desde los $4.000 hasta cifras que superan el $1.000.000.

Los comerciantes señalan que todavía no comenzó la etapa fuerte de ventas. Si bien hay movimiento, aseguran que no es como en años anteriores y que, comparado con el 2024, se observa menos gente recorriendo las jugueterías.

Regalos de la canasta escolar 2026

Frente a los precios y la situación económica, algunas familias optan por reemplazar el juguete tradicional por artículos de la canasta escolar, como marcadores, lápices y cuadernos, una tendencia que empieza a aparecer con más frecuencia.

Qué pasó en 2024

Durante el 2024, las ventas navideñas de juguetes mostraron una recuperación, aunque no lograron revertir la caída acumulada del año.

Los tickets promedio fueron relativamente bajos:

En jugueterías de barrio, alrededor de $17.000 por juguete,

Mientras que en cadenas grandes, el valor promedio ascendió a $38.000.

Los productos más vendidos fueron los artículos económicos, y entre las categorías con mejor desempeño se destacaron los juegos al aire libre, como pelotas, lanza aguas y juguetes para la arena.