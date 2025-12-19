Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

La llegada de la Navidad vuelve a despertar el espíritu solidario de miles de jujeños. En esta época del año, cuando las emociones se intensifican y las necesidades se hacen más visibles, distintas agrupaciones, fundaciones, voluntarios y vecinos impulsan campañas para que las fiestas sean más cálidas para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Jujuy se caracteriza por su fuerte compromiso comunitario y la enorme red de personas que, de manera desinteresada, trabajan para asistir a quienes más lo necesitan: familias en situación de pobreza, niños internados, personas en situación de calle, adultos mayores o chicos que van a merenderos. En estas fechas, esa tarea se multiplica y cada gesto suma.

A continuación, un repaso por las iniciativas solidarias que ya se encuentran activas en toda la provincia, invitando a la comunidad a colaborar y a ser parte de una Navidad más inclusiva y llena de esperanza.

-Por Una Sonrisa: La noche del 24 de diciembre no será igual para todos. Mientras muchas familias se reunirán para compartir la mesa y celebrar la llegada de la Navidad, en San Salvador de Jujuy hay personas que pasarán esa noche sin compañía, sin un plato caliente y sin un abrazo cercano.

Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña que se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas, en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados), donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad. Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales.

-Fundación ATR: La Fundación ATR está organizando una cena para celebrar la Navidad junto a las personas en situación de calle y en contextos de adicciones. El evento se realizará el lunes 22 de diciembre, a las 17hs, en el Paseo Pachamama, sobre calle Santiago del Estero.

Allí, voluntarios y miembros de la fundación compartirán alimentos, bebidas para más de 300 personas. Para colaborar, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884623567.

-Cáritas Jujuy presentó una nueva edición de la campaña solidaria “Nochebuena para Todos”, una iniciativa que busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas.

En esta oportunidad, el objetivo es alcanzar a 100 familias de las comunidades de Bananal, Caimancito, Vinalito y Yuto, pertenecientes a la parroquia San Miguel Arcángel. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al 3883376092.

-Regalitos para niños de merenderos

-El Merendero a Pulmón situado en el barrio Malvinas Argentinas, el comedor Nolasco del barrio Las Tipas de Palpalá y el merendero Tierra de Valientes de Alto Comedero, están buscando padrinos que puedan comprarles un regalito a los pequeños que asisten a ambos espacios. Para ayudar: 3885018949 (Merendero a Pulmón), 3885100379 (comedor Nolasco) y 3884674788.

-Ayuda para niños hospitalizados y abuelitos que están en geriátricos

Los Payamigos Hospitalarios están organizando una actividad para visitar a adultos mayores de geriátricos y a niños que están internados en el hospital. El número de contacto es: 3884397814.

-Un regalito para niños con cáncer

La asociación Nueva Vida está llevando a cabo una loable iniciativa que trata de conseguirle a niños y niñas que están enfermos de cáncer o de otra patología, de la provincia de Jujuy, un regalito para esta Navidad.

En ese marco, los pequeños escribieron sus cartitas y las voluntarias de la institución las publicaron en sus redes sociales a fin de captar a jujeños que se solidaricen con la causa. Para poder ver lo que pidieron, pueden ingresar a la página de Facebook: Asociación Nueva Vida.