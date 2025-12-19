viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 06:57
Solidariad.

Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

Desde donaciones hasta acciones, cada campaña busca llevar comida, alegría, contención y esperanza a quienes más nos necesitan.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Navidad solidaria.

Navidad solidaria.

Jujuy se caracteriza por su fuerte compromiso comunitario y la enorme red de personas que, de manera desinteresada, trabajan para asistir a quienes más lo necesitan: familias en situación de pobreza, niños internados, personas en situación de calle, adultos mayores o chicos que van a merenderos. En estas fechas, esa tarea se multiplica y cada gesto suma.

A continuación, un repaso por las iniciativas solidarias que ya se encuentran activas en toda la provincia, invitando a la comunidad a colaborar y a ser parte de una Navidad más inclusiva y llena de esperanza.

por una sonrisa.jpg
Donaciones para que las personas en situación de calle puedan festejar la Navidad.

Donaciones para que las personas en situación de calle puedan festejar la Navidad.

-Por Una Sonrisa: La noche del 24 de diciembre no será igual para todos. Mientras muchas familias se reunirán para compartir la mesa y celebrar la llegada de la Navidad, en San Salvador de Jujuy hay personas que pasarán esa noche sin compañía, sin un plato caliente y sin un abrazo cercano.

Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña que se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas, en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados), donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad. Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales.

-Fundación ATR: La Fundación ATR está organizando una cena para celebrar la Navidad junto a las personas en situación de calle y en contextos de adicciones. El evento se realizará el lunes 22 de diciembre, a las 17hs, en el Paseo Pachamama, sobre calle Santiago del Estero.

Allí, voluntarios y miembros de la fundación compartirán alimentos, bebidas para más de 300 personas. Para colaborar, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884623567.

-Cáritas Jujuy presentó una nueva edición de la campaña solidaria “Nochebuena para Todos”, una iniciativa que busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas.

En esta oportunidad, el objetivo es alcanzar a 100 familias de las comunidades de Bananal, Caimancito, Vinalito y Yuto, pertenecientes a la parroquia San Miguel Arcángel. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al 3883376092.

-Regalitos para niños de merenderos

-El Merendero a Pulmón situado en el barrio Malvinas Argentinas, el comedor Nolasco del barrio Las Tipas de Palpalá y el merendero Tierra de Valientes de Alto Comedero, están buscando padrinos que puedan comprarles un regalito a los pequeños que asisten a ambos espacios. Para ayudar: 3885018949 (Merendero a Pulmón), 3885100379 (comedor Nolasco) y 3884674788.

Navidad: regalá juguetes para los merenderos
Navidad: regalá juguetes para los merenderos

Navidad: regalá juguetes para los merenderos

-Ayuda para niños hospitalizados y abuelitos que están en geriátricos

Los Payamigos Hospitalarios están organizando una actividad para visitar a adultos mayores de geriátricos y a niños que están internados en el hospital. El número de contacto es: 3884397814.

payamigos (2).jpg

-Un regalito para niños con cáncer

La asociación Nueva Vida está llevando a cabo una loable iniciativa que trata de conseguirle a niños y niñas que están enfermos de cáncer o de otra patología, de la provincia de Jujuy, un regalito para esta Navidad.

En ese marco, los pequeños escribieron sus cartitas y las voluntarias de la institución las publicaron en sus redes sociales a fin de captar a jujeños que se solidaricen con la causa. Para poder ver lo que pidieron, pueden ingresar a la página de Facebook: Asociación Nueva Vida.

