Una por una, todas las campañas solidarias para ayudar en Navidad en Jujuy

Jujuy se caracteriza por su fuerte compromiso comunitario y la enorme red de personas que, de manera desinteresada, trabajan para asistir a quienes más lo necesitan: familias en situación de pobreza, niños internados, personas en situación de calle, adultos mayores o chicos que van a merenderos. En estas fechas, esa tarea se multiplica y cada gesto suma.
A continuación, un repaso por las iniciativas solidarias que ya se encuentran activas en toda la provincia, invitando a la comunidad a colaborar y a ser parte de una Navidad más inclusiva y llena de esperanza.
Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña que se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas, en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados), donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad. Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales.
-Fundación ATR: La Fundación ATR está organizando una cena para celebrar la Navidad junto a las personas en situación de calle y en contextos de adicciones. El evento se realizará el lunes 22 de diciembre, a las 17hs, en el Paseo Pachamama, sobre calle Santiago del Estero.
Allí, voluntarios y miembros de la fundación compartirán alimentos, bebidas para más de 300 personas. Para colaborar, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884623567.
En esta oportunidad, el objetivo es alcanzar a 100 familias de las comunidades de Bananal, Caimancito, Vinalito y Yuto, pertenecientes a la parroquia San Miguel Arcángel. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al 3883376092.
-Regalitos para niños de merenderos
-El Merendero a Pulmón situado en el barrio Malvinas Argentinas, el comedor Nolasco del barrio Las Tipas de Palpalá y el merendero Tierra de Valientes de Alto Comedero, están buscando padrinos que puedan comprarles un regalito a los pequeños que asisten a ambos espacios. Para ayudar: 3885018949 (Merendero a Pulmón), 3885100379 (comedor Nolasco) y 3884674788.
Los Payamigos Hospitalarios están organizando una actividad para visitar a adultos mayores de geriátricos y a niños que están internados en el hospital. El número de contacto es: 3884397814.
-Un regalito para niños con cáncer
La asociación Nueva Vida está llevando a cabo una loable iniciativa que trata de conseguirle a niños y niñas que están enfermos de cáncer o de otra patología, de la provincia de Jujuy, un regalito para esta Navidad.
En ese marco, los pequeños escribieron sus cartitas y las voluntarias de la institución las publicaron en sus redes sociales a fin de captar a jujeños que se solidaricen con la causa. Para poder ver lo que pidieron, pueden ingresar a la página de Facebook: Asociación Nueva Vida.