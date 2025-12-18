Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta

Una batalla campal volvió a encender las alarmas por la violencia nocturna en la provincia de Salta. En la madrugada de este jueves 18 de diciembre, a la salida de un boliche del interior salteño, se produjo una feroz pelea entre grupos de jóvenes que terminó con personas heridas y varios detenidos, según informaron medios locales.

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se desató en la vía pública, frente al local bailable de Orán, cuando una discusión entre dos grupos escaló rápidamente a golpes de puño, patadas y empujones. La situación derivó en un enfrentamiento generalizado sobre la calzada, mientras otros asistentes intentaban alejarse del lugar.

Heridos y detenidos tras la intervención policial en Orán Testigos indicaron que algunas de las personas involucradas presentaban golpes y cortes, por lo que debieron ser asistidas por personal de salud. Varias de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales para una mejor evaluación, aunque en principio no se habrían registrado heridos de gravedad.

La Policía de Salta intervino para dispersar la riña y restablecer el orden en la zona. En ese operativo, varios jóvenes fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de turno para identificar su participación en el hecho y poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía interviniente.

feroz pelea fuera de un boliche en Salta Investigación y preocupación por los hechos de violencia La causa quedó a cargo de la Justicia salteña, que deberá determinar con cámaras, testimonios y registros de seguridad quiénes iniciaron la agresión y si hubo participación de personas armadas con elementos contundentes. No se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas y citaciones. El episodio se suma a otros hechos de violencia ocurridos en inmediaciones de boliches en la región, lo que reaviva el reclamo de vecinos y autoridades por mayores controles en horarios de cierre, presencia policial preventiva y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad por parte de los locales bailables.

