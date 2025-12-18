jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 17:40
Hogar.

El truco infalible para evitar que los abrigos de lana no se llenen de pelusas

Se trata de una alternativa práctica y de bajo costo que permite conservar la ropa en excelente estado durante un período mucho más prolongado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para que los abrigos de lana no se llenen de pelusas.

El truco casero para que los abrigos de lana no se llenen de pelusas.

Con un truco casero, es posible conservar tus abrigos en perfecto estado durante toda la estación. Los abrigos de lana son un imprescindible del invierno: sofisticados, confortables y fáciles de combinar. Aun así, uno de los inconvenientes más frecuentes es la formación de pelusas y bolitas, que hacen que la prenda parezca usada y deteriorada.

Lee además
El truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos.
Hogar.

Un truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos: el tornillo secreto que debes usar
5 trucos de chefs profesionales para lograr el vitel toné perfecto en Navidad.
Cocina.

Prepará un vitel toné perfecto esta Navidad siguiendo estos 5 trucos de chef profesionales

La buena noticia es que no es necesario invertir en productos caros ni acudir a la tintorería de manera constante. El primer paso para mantener tu abrigo impecable es evitar que se formen pelusas.

El truco casero para que los abrigos de lana no se llenen de pelusas.

Un truco simple: solo necesitas un guante o una esponja

Un truco sencillo consiste en pasar suavemente un guante de goma o una esponja ligeramente humedecida sobre la superficie de la prenda antes de ponértela. Esto ayuda a reducir la electricidad estática y previene que las fibras sueltas se adhieran al tejido.

El aire, un gran aliado

Asimismo, colgar el abrigo en un lugar aireado y evitar guardarlo en bolsas de plástico disminuye el roce que provoca la aparición de bolitas.

Es una solución sencilla y económica para mantener tus prendas impecables por mucho más tiempo.

Bicarbonato de sodio: un truco para tener en cuenta

Cuando las bolitas ya se han formado, el bicarbonato de sodio junto con un rodillo adhesivo pueden ser grandes aliados. Espolvoreá una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la zona afectada y dejalo actuar unos minutos; luego, utilizá un rodillo o cinta adhesiva de superficie suave para levantar las fibras. Este procedimiento no solo limpia, sino que también revitaliza la prenda y conserva su textura original.

Otra técnica muy efectiva consiste en emplear una afeitadora de telas o un depilador diseñado para ropa. Estas herramientas eliminan las bolitas sin dañar la lana, dejando la superficie pareja y lista para usar. Lo importante es pasarla con suavidad y siempre siguiendo la dirección del tejido, evitando así estiramientos o hilos sueltos.

Cuando las pelusas ya aparecen, el bicarbonato de sodio y un rodillo adhesivo pueden convertirse en tus mejores aliados.

El cuidado al lavar la prenda es clave para impedir la formación de pelusas. Se aconseja lavar la lana a mano o utilizando un ciclo delicado en la lavadora, empleando siempre agua fría y detergentes suaves. Para conservar tanto la forma como la textura original, es preferible no secarla en secadora, sino colgarla o dejarla secar apoyada en posición horizontal.

Otra técnica muy efectiva consiste en emplear una afeitadora de telas o un depilador diseñado para ropa.

Integrar estos consejos en el mantenimiento diario de tus abrigos no solo garantiza que se vean siempre impecables, sino que también extiende su durabilidad.

Con métodos simples y elementos que ya se encuentran en el hogar, se puede combinar estilo y confort sin necesidad de grandes gastos. El cuidado de la lana se transforma así en una práctica práctica, rápida y eficaz, ideal para disfrutar del frío con prendas que luzcan como nuevas todo el tiempo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos: el tornillo secreto que debes usar

Prepará un vitel toné perfecto esta Navidad siguiendo estos 5 trucos de chef profesionales

Tres trucos simples para reutilizar toallas viejas y no tirarlas

El truco con el ventilador para combatir la humedad de tu casa que pocos conocen

El truco infalible para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos electricidad

Lo que se lee ahora
violenta pelea a la salida de un boliche en salta video
Sociedad.

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

Nicolás Clady recibiendo su Cóndor de Oro.
¡Felicidades!

Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel