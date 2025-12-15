Un truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos: el tornillo secreto que debes usar

El ruido ocupa el segundo lugar como factor de estrés ambiental más perjudicial a nivel global. Aunque el tráfico en las ciudades representa el principal problema , otras fuentes de sonido , como los ruidos molestos generados por los vecinos, también pueden ser problemáticas.

Entre las causas más frecuentes de conflicto entre vecinos se encuentra el ruido , ya sea debido a un lavarropas ruidoso , música a alto volumen o el uso de tacones en horas inoportunas .

Estas molestias pueden interferir con el descanso y afectar el bienestar dentro del hogar . Las soluciones más comunes incluyen el aislamiento de las paredes y modificar ciertos hábitos diarios , aunque estas medidas no siempre resultan completamente efectivas .

Dichos ruidos no solo invaden la tranquilidad del hogar , sino que provocan conflictos significativos entre los vecinos , derivando en efectos perjudiciales que van desde irritación hasta cefaleas .

Tornillo madera.

Afortunadamente, ahora hay una alternativa innovadora para eliminar estas molestias sonoras. Se trata de un dispositivo pionero: un tornillo diseñado por científicos de la Universidad de Malmö, conocido como Sound Screw.

Un invento revolucionario para no oír los ruidos de los vecinos: ‘Sound Screw’

De acuerdo con los científicos de Suecia, este tornillo innovador incorpora un resorte central que funciona como un amortiguador de sonido, reduciendo la transmisión de las ondas acústicas.

Está especialmente diseñado para casas de madera, que suelen presentar mayores dificultades en cuanto a aislamiento acústico que las construidas en hormigón. Al fijarse sobre la madera, permite que las superficies queden unidas mecánicamente sin que el ruido se propague de un lado a otro.

Un invento revolucionario que puede reducir la mitad de ruido, según expertos de la Universidad de Malmö.

A diferencia de otras alternativas tradicionales, como los paneles de corcho, este tornillo no requiere espacio adicional y su instalación es sencilla e intuitiva, convirtiéndolo en una opción práctica y económica para mejorar el aislamiento acústico en los hogares.

Una alta efectividad del dispositivo: hasta 9 decibelios

Los ensayos realizados en laboratorio han evidenciado que este dispositivo puede disminuir el nivel de ruido hasta en nueve decibelios. Su desarrollo cuenta con el respaldo de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, y la compañía fundada por los propios científicos, Akoustos, se encuentra preparando su lanzamiento al mercado, previsto para el año 2026.