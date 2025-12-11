Se rompió un caño y se inundó el hospital de Orán

Un nuevo episodio encendió las alarmas sobre el estado del hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán. Este jueves 11 de diciembre, una rotura en las cañerías internas provocó la inundación del sector de Terapia Intensiva, con agua filtrándose por el techo y acumulándose en el piso alrededor de las camas. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes y generaron fuerte malestar entre los vecinos.

Según informó el portal Informate Salta, el agua comenzó a caer en distintos puntos del servicio crítico y el personal tuvo que trabajar de urgencia para controlar la situación y proteger a los pacientes internados. En los videos se observa cómo el líquido cae en cascada desde el cielorraso, dificultando cualquier intento de contener la filtración con baldes o trapos.

La rotura en las cañerías, inundó el hospital San Vicente de Paul de Orán- Salta La rotura en las cañerías, inundó el hospital San Vicente de Paul de Orán- Salta (video de : DEFRENTESALTA) Qué dijo la gerencia del hospital Frente a la preocupación que generaron las imágenes, la gerencia del hospital emitió un comunicado en el que confirmó la rotura de un caño de agua, pero aclaró que el centro de salud “continúa funcionando con normalidad”. Aseguraron que no se suspendieron cirugías programadas ni la atención en la guardia, y que el resto de los servicios se mantuvo operativo mientras trabajaban en la reparación.

Las autoridades explicaron que la filtración se produjo específicamente en el área de Terapia Intensiva y que el inconveniente fue abordado “de inmediato” por el personal de mantenimiento. Por precaución, los pacientes fueron reubicados en otros boxes del mismo servicio, sin que eso implicara el cierre total del sector. El hospital pidió “llevar tranquilidad” a la población y remarcó que la institución sigue “100% operativa”.

Cómo se organizaron las atenciones De acuerdo con lo informado, el objetivo principal fue sostener la atención de los pacientes críticos mientras se resolvía la emergencia edilicia. Por eso se reorganizaron las camas, se movió equipamiento y se ajustaron los circuitos internos de trabajo para evitar interrupciones en controles, administración de medicación y monitoreo permanente. No se reportaron heridos por el incidente, pero el episodio volvió a exponer la fragilidad de la infraestructura del hospital cabecera del norte salteño, que ya venía trabajando al límite de su capacidad. Informes recientes y relevamientos oficiales mencionan que el San Vicente de Paul incrementó fuertemente su demanda de atención en los últimos meses, lo que potencia el impacto de cualquier falla edilicia o técnica. Se rompió un caño y se inundó el hospital de Orán Se rompió un caño y se inundó el hospital de Orán Un edificio bajo presión: tormentas, filtraciones y alta demanda La rotura de la cañería se suma a los problemas que el hospital atravesó semanas atrás, cuando un intenso temporal con lluvias torrenciales, viento y granizo provocó filtraciones de agua en el área de Tocoginecología, obligando al personal a reorganizar la atención de las pacientes mientras intentaban contener el ingreso de agua. En esa misma jornada, Orán fue señalada como la ciudad más castigada de la provincia, con barrios anegados y calles intransitables.

