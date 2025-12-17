miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 09:14
Salta.

Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado

Dos delincuentes encapuchados asaltaron a mano armada a un comerciante de Orán que estaba volviendo a su casa. Se llevaron la mochila con el dinero.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado

Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado

Un grave hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, volvió a encender la alarma entre los vecinos del barrio Jardín. Dos delincuentes encapuchados y armados perpetraron un violento asalto y se llevaron una mochila con una suma cercana a los 10 millones de pesos, correspondiente a la recaudación de un comerciante.

El ataque ocurrió alrededor de las 21 horas

El episodio se registró el lunes por la noche, cerca de las 21, cuando un comerciante del rubro gastronómico regresaba a su domicilio luego de finalizar su jornada laboral. En ese momento fue interceptado por dos personas encapuchadas, que portaban pasamontañas y armas de fuego.

Bajo amenazas, los delincuentes lograron sustraerle una mochila que contenía aproximadamente 10 millones de pesos, dinero producto de su actividad comercial.

Sospechas de un robo planificado

Según relataron testigos ocasionales, los asaltantes habrían permanecido varios minutos ocultos a pocos metros del domicilio de la víctima, debajo de un árbol, aguardando su llegada. Esta situación refuerza la hipótesis de que el asalto fue previamente planificado y que los autores contaban con información precisa sobre el horario habitual del comerciante y el monto que transportaba.

Huida con un tercer cómplice

Tras concretar el robo, los dos delincuentes escaparon rápidamente del lugar y abordaron un vehículo en el que los esperaba un tercer cómplice, logrando darse a la fuga. Algunos vecinos intentaron perseguirlos, aunque sin éxito.

Las cámaras de seguridad, claves para la investigación

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán fundamentales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asalto e intentar identificar a los responsables. La investigación quedó en manos de las fuerzas policiales, que trabajan para dar con los autores del hecho.

Crece la preocupación entre los vecinos

El episodio generó alarma e indignación entre los residentes del barrio Jardín, quienes advierten que no se trata de un hecho aislado. Vecinos señalan la escasa iluminación en los pasajes internos, la abundante arboleda que reduce la visibilidad y una seguidilla de hechos delictivos ocurridos en los últimos tiempos.

La situación profundiza el temor y la sensación de inseguridad en la ciudad de Orán, donde la comunidad reclama mayor presencia policial y medidas concretas para prevenir nuevos hechos de violencia.

