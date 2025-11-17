Violento asalto en Orán: detienen a un jujeño y a otros tres delincuentes

Violento asalto en Orán involucra a un jujeño.

Un violento asalto ocurrido al mediodía en la ciudad de Orán terminó con la detención de cuatro adultos oriundos de Jujuy, Tucumán, Orán y Salta Capital. Dos de los detenidos contaban con órdenes de captura vigentes, lo que agrava la situación judicial de los sospechosos.

Según los medios locales, el hecho se registró alrededor de las 13:15 en un domicilio de pasaje Peñaloza y Mendoza, barrio 20 de febrero. Cuatro hombres encapuchados llegaron en un vehículo Chevrolet Astra y armados ingresaron violentamente, sorprendiendo a un padre y su hijo. Ambos fueron reducidos, amenazados con armas cortas y atados con recintos.

Los gritos desesperados que salían desde el interior de la vivienda alertaron a varios vecinos, que quedaron inmóviles al presenciar la brutal escena y no se animaron a intervenir por el miedo a las armas que llevaban los atacantes. El episodio dejó a toda la comunidad de Orán en estado de conmoción.

Durante el asalto, una de las víctimas fue agredida con golpes en el abdomen mientras los delincuentes exigían la entrega de dinero en efectivo, cerca de $300.000.

policia de salta Detención y secuestros tras intensa búsqueda Tras varias horas de búsqueda, alrededor de las 16, los investigadores lograron localizar a los sospechosos en otra vivienda del barrio Madereros de Orán, donde finalmente fueron detenidos. En el operativo se secuestraron distintos elementos vinculados al caso como dinero en efectivo y un arma. Los cuatro detenidos son adultos originarios de Jujuy, Tucumán, Orán y Salta Capital. Según fuentes consultadas por El Tribuno de Salta, dos de ellos tenían pedido de captura vigente, lo que suma un agravante en el marco de la investigación. FUENTE: Tribuno de Salta

