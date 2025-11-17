martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 21:21
Incidentes.

Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos

Fue en la madrugada del domingo, cuando policías fueron atacados por un grupo de hombres en barrio Belgrano.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos

Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos

Policías que estaban realizando un procedimiento en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy, fueron atacados en la madrugada de este domingo con piedras por un grupo de personas que estaban en las inmediaciones de la cancha de Obras Públicas.

Efectivos del Cuerpo de Infantería (Móvil J-10) y del Grupo Especial Motorizado (GEM 4) fueron recibidos con una lluvia de piedras por un grupo de hombres. Hubo daños al móvil policial, pero el personal policial no sufrió lesiones.

Tras una persecución a pie, lograron arrestar a dos de los agresores, quienes fueron trasladados a la Comisaría Seccional 44°. Uno de ellos, tras consultar la base de datos del CIAC, se confirmó que tenía vigente una orden de prisión preventiva, prohibición de salida de la provincia y una prohibición de acercamiento.

Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos
Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos

Atacaron a policías en barrio Belgrano y fueron detenidos

Más ataques a policías

Un hombre de 49 años fue detenido luego de protagonizar un violento incidente en la rotonda Urquiza de San Salvador de Jujuy. El Centro de Monitoreo del 911 alertó sobre un sujeto agresivo que atacaba con piedras a personal policial de la Guardia Urbana.

Efectivos de la Guardia Urbana realizaban su servicio habitual de parada en la rotonda. En ese momento, un hombre con signos evidentes de intoxicación comenzó a arrojarles elementos contundentes sin motivo aparente.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Uno de los agentes intentó dialogar con el agresor para calmar la situación, pero el sujeto reaccionó con mayor violencia y huyó hacia calles aledañas. De inmediato, se dio aviso al 911 y el personal del GEM fue desplazado hacia la zona.

Efectivos del GEM localizaron al sospechoso en el barrio Belgrano. Presentaba un fuerte aliento etílico, se mostró agresivo y lanzó insultos contra el personal. Intentó oponer resistencia, pero fue reducido en el lugar y trasladado de inmediato.

