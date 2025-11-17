Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

El fin de semana terminó con un saldo altamente trágico en la provincia de Jujuy . Entre peleas callejeras y graves accidentes de tránsito, se registraron al menos seis muertes y múltiples heridos en distintos puntos del territorio.

El viernes por la noche, alrededor de las 21hs, un violento choque en la Ruta Nacional 9 , carril norte-sur, a la altura del Puente Paraguay , dejó al menos dos vehículos destruidos.

Según el Comisario Mayor Pablo Herrera Silvetti, responsable del área de prensa de la Policía de Jujuy, la hipótesis principal es que ambos vehículos habrían estado realizando una picada y eran conducidos por menores de edad .

Uno de los conductores se dio a la fuga y, si bien aún no fue demorado, ya está identificado.

Tres muertos en un vuelco en El Cuarteadero

El sábado 15 de noviembre, alrededor de las 17:30hs, un grave siniestro vial ocurrió en el acceso al paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy. El hecho dejó tres muertos y tres heridos.

Los fallecidos eran hombres mayores de edad, ex integrantes de las Fuerzas Militares que participaron del Operativo Independencia.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, cerca del cruce con la Ruta 66, cuando un Renault Kangoo perdió el control. Las primeras hipótesis indican que uno de los neumáticos delanteros habría reventado, provocando que el conductor perdiera la estabilidad del vehículo.

La camioneta salió de la ruta, dio al menos tres vuelcos y terminó en la banquina. Tres ocupantes, de 57, 61 y 64 años, murieron en el acto.

Los otros tres resultaron con heridas de distinta consideración.

Un hombre asesinado a puñaladas en La Mendieta

Durante la noche del sábado, en la localidad de La Mendieta, personal de la Seccional N° 27 intervino en una pelea entre varios hombres. En el enfrentamiento, un hombre de 47 años resultó herido con un arma blanca a la altura del tórax.

Luego de las primeras atenciones en el nosocomio de la zona, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde pese a los esfuerzos falleció.

Por el hecho, una persona quedó demorada mientras continúan las actuaciones judiciales.

Una persona murió en Ruta Nacional N°9

Durante la madrugada del domingo se registró otro siniestro vial con saldo fatal sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del supermercado que se encuentra en la zona.

Las primeras informaciones indican que un conductor perdió la vida tras un choque cuya mecánica aún está siendo investigada.

Otro homicidio en Perico: lo apuñalaron en el cuello

En horas de la madrugada de este lunes, en barrio 9 de Julio de Ciudad Perico, un hombre de 36 años murió tras recibir una puñalada en el sector derecho del cuello.

Según los primeros datos, habría ocurrido un enfrentamiento entre un grupo de hombres, donde la víctima terminó gravemente herida y murió en cuestión de minutos.

La Policía trabaja en la zona para identificar a los agresores. Hay una persona demorada.