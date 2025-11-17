Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

El viernes por la noche, alrededor de las 21hs, un violento choque en la Ruta Nacional 9, carril norte-sur, a la altura del Puente Paraguay, dejó al menos dos vehículos destruidos.
Según el Comisario Mayor Pablo Herrera Silvetti, responsable del área de prensa de la Policía de Jujuy, la hipótesis principal es que ambos vehículos habrían estado realizando una picada y eran conducidos por menores de edad.
Uno de los conductores se dio a la fuga y, si bien aún no fue demorado, ya está identificado.
Tres muertos en un vuelco en El Cuarteadero
El sábado 15 de noviembre, alrededor de las 17:30hs, un grave siniestro vial ocurrió en el acceso al paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy. El hecho dejó tres muertos y tres heridos.
Los fallecidos eran hombres mayores de edad, ex integrantes de las Fuerzas Militares que participaron del Operativo Independencia.
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, cerca del cruce con la Ruta 66, cuando un Renault Kangoo perdió el control. Las primeras hipótesis indican que uno de los neumáticos delanteros habría reventado, provocando que el conductor perdiera la estabilidad del vehículo.
La camioneta salió de la ruta, dio al menos tres vuelcos y terminó en la banquina. Tres ocupantes, de 57, 61 y 64 años, murieron en el acto.
Los otros tres resultaron con heridas de distinta consideración.