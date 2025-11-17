martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 12:16
Policiales.

Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

El fin de semana dejó un saldo fatal en Jujuy con seis muertes. Dos hombres fueron asesinados a puñaladas y cuatro personas murieron en hechos viales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fin de semana trágico en Jujuy

Fin de semana trágico en Jujuy

Lee además
LiudmilaTitova, directora del Moscow State Ballet video
Danza.

El Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy: "Lograremos que el público se enamore de nosotros"
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Violento choque sobre el Puente Paraguay

El viernes por la noche, alrededor de las 21hs, un violento choque en la Ruta Nacional 9, carril norte-sur, a la altura del Puente Paraguay, dejó al menos dos vehículos destruidos.

Según el Comisario Mayor Pablo Herrera Silvetti, responsable del área de prensa de la Policía de Jujuy, la hipótesis principal es que ambos vehículos habrían estado realizando una picada y eran conducidos por menores de edad.

Uno de los conductores se dio a la fuga y, si bien aún no fue demorado, ya está identificado.

Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.
Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

Terrible accidente sobre el Puente Paraguay.

Tres muertos en un vuelco en El Cuarteadero

El sábado 15 de noviembre, alrededor de las 17:30hs, un grave siniestro vial ocurrió en el acceso al paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy. El hecho dejó tres muertos y tres heridos.

Los fallecidos eran hombres mayores de edad, ex integrantes de las Fuerzas Militares que participaron del Operativo Independencia.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, cerca del cruce con la Ruta 66, cuando un Renault Kangoo perdió el control. Las primeras hipótesis indican que uno de los neumáticos delanteros habría reventado, provocando que el conductor perdiera la estabilidad del vehículo.

La camioneta salió de la ruta, dio al menos tres vuelcos y terminó en la banquina. Tres ocupantes, de 57, 61 y 64 años, murieron en el acto.

Los otros tres resultaron con heridas de distinta consideración.

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Un hombre asesinado a puñaladas en La Mendieta

Durante la noche del sábado, en la localidad de La Mendieta, personal de la Seccional N° 27 intervino en una pelea entre varios hombres. En el enfrentamiento, un hombre de 47 años resultó herido con un arma blanca a la altura del tórax.

Luego de las primeras atenciones en el nosocomio de la zona, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde pese a los esfuerzos falleció.

Por el hecho, una persona quedó demorada mientras continúan las actuaciones judiciales.

ACCIDENTE Puente paraguay- TODOJUJUY

Una persona murió en Ruta Nacional N°9

Durante la madrugada del domingo se registró otro siniestro vial con saldo fatal sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del supermercado que se encuentra en la zona.

Las primeras informaciones indican que un conductor perdió la vida tras un choque cuya mecánica aún está siendo investigada.

MATARON A UN HOMBRE JOVEN EN PERICO
MATARON A UN HOMBRE JOVEN EN PERICO (Imagen: Policiales)

MATARON A UN HOMBRE JOVEN EN PERICO (Imagen: Policiales)

Otro homicidio en Perico: lo apuñalaron en el cuello

En horas de la madrugada de este lunes, en barrio 9 de Julio de Ciudad Perico, un hombre de 36 años murió tras recibir una puñalada en el sector derecho del cuello.

Según los primeros datos, habría ocurrido un enfrentamiento entre un grupo de hombres, donde la víctima terminó gravemente herida y murió en cuestión de minutos.

La Policía trabaja en la zona para identificar a los agresores. Hay una persona demorada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy: "Lograremos que el público se enamore de nosotros"

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Este semana, habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: los detalles

Un estudiante jujeño viajará a Singapur para competir en el mundial de robótica

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel