Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Una adolescente de 17 años que permanecía desaparecida desde hace más de tres meses en la provincia de Buenos Aires , fue encontrada en las últimas horas en San Salvador de Jujuy . La joven, oriunda de la localidad bonaerense de General Rodríguez, se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.

La madre de la menor , Georgina Miranda, informó a la Agencia Noticias Argentinas que su hija fue hallada “en la calle” en la capital jujeña . Por el momento, no trascendieron de manera oficial las circunstancias en las que la adolescente llegó a Jujuy ni cuánto tiempo permaneció allí antes de ser localizada.

De acuerdo con el relato de la madre, una persona se acercó a la joven luego de advertir que se encontraba desorientada. “Ella le dijo que estaba perdida y que la estábamos buscando en Buenos Aires” , señaló Miranda. A partir de esa intervención se activaron los protocolos que permitieron dar aviso a las autoridades.

El comisario Carlos Silva , quien forma parte de la investigación, viajó a Jujuy para encontrarse con la adolescente y coordinar su regreso a General Rodríguez, previsto para las próximas horas.

La causa judicial continuará bajo la órbita correspondiente con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por la joven desde su ciudad de origen hasta Jujuy, determinar si hubo participación de terceros y establecer si se trató de una situación vinculada a un conflicto personal o familiar.

El comunicado de la fiscalía en Buenos Aires

La fiscalía informó que el paradero de la adolescente fue establecido “luego de tres meses de investigación y como resultado del trabajo conjunto realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones, el Juzgado de Garantías N° 3, la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez y el Municipio local, junto a organismos judiciales y policiales de las provincias de Salta y Jujuy”.

Además, se investiga la posible participación de un hombre de 32 años, mencionado en una carta de despedida que la joven habría dejado antes de ausentarse de su hogar. Según las primeras informaciones, el sujeto se habría marchado con la menor desde Buenos Aires, aunque luego la habría dejado sola.

La fiscalía tuvo en cuenta denuncias previas por violencia de género realizadas contra este hombre, identificado como Velazco, quien habría convivido con la adolescente durante un corto período. De acuerdo con la investigación, existen indicios de que la joven habría sido víctima de violencia.

Los últimos rastros

La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2025, cuando se ausentó de su domicilio ubicado en la calle Quiroga, en General Rodríguez. En ese momento, habría dejado una nota dirigida a sus padres en la que manifestaba que se encontraba bien y que se iba por voluntad propia con su novio, con quien había convivido anteriormente.

Si bien la relación era conocida por la familia, también había atravesado conflictos y la pareja se había separado semanas antes de la desaparición. Con el avance de la causa, los fiscales consideran que aquel presunto acuerdo para irse juntos podría no haber sido completamente voluntario.

La incorporación de nuevas pruebas modificó el encuadre del caso. La marcada diferencia de edad y los antecedentes de violencia de género del hombre fortalecieron la hipótesis de que la adolescente podría haber sido víctima de un delito grave, posiblemente una privación ilegal de la libertad agravada.

El sospechoso cuenta con múltiples denuncias previas por violencia de género, incluida una radicada pocos días antes de la desaparición por la propia madre de la joven. Además, una expareja declaró haber sufrido agresiones durante la relación y relató un episodio en el que habría sido trasladada de manera ilegal, cuando también era menor de edad, a través de un paso fronterizo no habilitado hacia Bolivia.