Conmoción por la muerte de una leyenda del cine argentino

Héctor Alterio murió a los 96 años en Madrid, ciudad donde residía desde mediados de la década del setenta . La noticia se conoció este miércoles tras el anuncio de la Academia de Cine de España. El actor nació en Buenos Aires en 1929 y se convirtió en una figura central de la cultura argentina y española.

La muerte del intérprete generó repercusión inmediata en el ambiente artístico. Instituciones culturales, colegas y funcionarios difundieron mensajes de despedida y reconocimiento a su extensa trayectoria.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, expresó su despedida a través de la red social X. En su mensaje destacó la relevancia de Alterio en la historia cultural argentina y recordó el Premio a la Trayectoria que recibió este año por parte del Fondo Nacional de las Artes.

Desde el ámbito oficial se subrayó su compromiso con el oficio, su coherencia artística y su aporte sostenido a la escena durante décadas. La comunidad artística acompañó el mensaje con muestras de respeto y afecto.

Los inicios en el teatro argentino

Alterio debutó como actor en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”, de Alejandro Casona. Tras completar su formación en Arte Dramático, impulsó la creación del grupo Nuevo Teatro, una experiencia clave para la renovación del teatro argentino en los años sesenta.

Desde ese espacio, promovió una mirada moderna de la escena y participó en montajes que marcaron una época. Su trabajo teatral consolidó una base sólida que luego trasladó al cine.

El salto al cine y una filmografía clave

El ingreso de Alterio al cine coincidió con el surgimiento de una nueva generación de realizadores argentinos. Participó en películas dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson y otros referentes del cine nacional, lo que fortaleció su proyección artística.

Su presencia se volvió habitual en producciones de alto impacto cultural y narrativo. Ese recorrido lo posicionó como un actor de referencia tanto para el público como para la crítica.

El exilio y la etapa española

En 1975, Alterio se trasladó a España tras recibir amenazas de muerte de la organización parapolicial Triple A. Ese cambio marcó un giro decisivo en su vida personal y profesional. En el país europeo se integró de lleno a la industria cinematográfica.

Trabajó con directores como Jaime Chávarri en “A un dios desconocido”, película que le otorgó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. También actuó en “El crimen de Cuenca”, de Pilar Miró, y en “El nido”, de Jaime de Armiñán, cinta nominada al Oscar en 1980.

A pesar de su residencia en España, Alterio mantuvo un vínculo activo con el cine argentino. Formó parte de cuatro películas nacionales que lograron nominaciones al Oscar: “La tregua”, “Camila”, “La historia oficial” y “El hijo de la novia”.

“La historia oficial” obtuvo la estatuilla a Mejor Película Extranjera y quedó asociada de manera directa a su figura. Ese recorrido reforzó su lugar en la historia del cine argentino.

Premios, homenajes y últimos trabajos

El reconocimiento a su carrera llegó desde ambos lados del Atlántico. En 2004 recibió el Goya de Honor del cine español, entregado por sus hijos Malena y Ernesto Alterio. En 2008 obtuvo el Cóndor de Plata por su aporte al cine nacional.

Su último trabajo en cine data de 2015, con la película italiana “Due uomini, quattro donne e una mucca depressa”. En 2014 participó en “Kamikaze”, dirigida por Álex Pina.

A los 94 años volvió al teatro en Madrid con “Una pequeña historia”, obra escrita y dirigida por su pareja, Ángela Bacaicoa. La puesta reflejó su recorrido entre Argentina y España y marcó uno de sus últimos trabajos sobre las tablas.

El legado de Héctor Alterio también se expresó a través de sus hijos Malena y Ernesto, quienes desarrollaron carreras reconocidas en el teatro, el cine y la televisión. En 2023, el Centro Cultural Kirchner le rindió un homenaje con la presencia de destacadas figuras del cine argentino.