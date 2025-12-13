sábado 13 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de diciembre de 2025 - 12:31
Espectáculos.

Conmoción por la muerte de una leyenda del cine argentino

El actor falleció en Madrid y dejó una trayectoria que marcó a generaciones del teatro y el cine. Nacido en Buenos Aires, desarrolló una carrera de más de siete décadas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El cine argentino de luto.

El cine argentino de luto.

Lee además
“Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad” video
Espectáculos.

Se estrenó el primer tráiler de Supergirl: ¿cuándo llega a los cines?
Revelaron este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. video
Streaming.

Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

La muerte del intérprete generó repercusión inmediata en el ambiente artístico. Instituciones culturales, colegas y funcionarios difundieron mensajes de despedida y reconocimiento a su extensa trayectoria.

Repercusiones oficiales y despedidas públicas

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, expresó su despedida a través de la red social X. En su mensaje destacó la relevancia de Alterio en la historia cultural argentina y recordó el Premio a la Trayectoria que recibió este año por parte del Fondo Nacional de las Artes.

Desde el ámbito oficial se subrayó su compromiso con el oficio, su coherencia artística y su aporte sostenido a la escena durante décadas. La comunidad artística acompañó el mensaje con muestras de respeto y afecto.

Los inicios en el teatro argentino

Alterio debutó como actor en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”, de Alejandro Casona. Tras completar su formación en Arte Dramático, impulsó la creación del grupo Nuevo Teatro, una experiencia clave para la renovación del teatro argentino en los años sesenta.

Desde ese espacio, promovió una mirada moderna de la escena y participó en montajes que marcaron una época. Su trabajo teatral consolidó una base sólida que luego trasladó al cine.

El salto al cine y una filmografía clave

El ingreso de Alterio al cine coincidió con el surgimiento de una nueva generación de realizadores argentinos. Participó en películas dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson y otros referentes del cine nacional, lo que fortaleció su proyección artística.

Su presencia se volvió habitual en producciones de alto impacto cultural y narrativo. Ese recorrido lo posicionó como un actor de referencia tanto para el público como para la crítica.

Héctor Alterio
Héctor Alterio.

Héctor Alterio.

El exilio y la etapa española

En 1975, Alterio se trasladó a España tras recibir amenazas de muerte de la organización parapolicial Triple A. Ese cambio marcó un giro decisivo en su vida personal y profesional. En el país europeo se integró de lleno a la industria cinematográfica.

Trabajó con directores como Jaime Chávarri en “A un dios desconocido”, película que le otorgó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. También actuó en “El crimen de Cuenca”, de Pilar Miró, y en “El nido”, de Jaime de Armiñán, cinta nominada al Oscar en 1980.

A pesar de su residencia en España, Alterio mantuvo un vínculo activo con el cine argentino. Formó parte de cuatro películas nacionales que lograron nominaciones al Oscar: “La tregua”, “Camila”, “La historia oficial” y “El hijo de la novia”.

“La historia oficial” obtuvo la estatuilla a Mejor Película Extranjera y quedó asociada de manera directa a su figura. Ese recorrido reforzó su lugar en la historia del cine argentino.

Héctor Alterio
Héctor Alterio.

Héctor Alterio.

Premios, homenajes y últimos trabajos

El reconocimiento a su carrera llegó desde ambos lados del Atlántico. En 2004 recibió el Goya de Honor del cine español, entregado por sus hijos Malena y Ernesto Alterio. En 2008 obtuvo el Cóndor de Plata por su aporte al cine nacional.

Su último trabajo en cine data de 2015, con la película italiana “Due uomini, quattro donne e una mucca depressa”. En 2014 participó en “Kamikaze”, dirigida por Álex Pina.

A los 94 años volvió al teatro en Madrid con “Una pequeña historia”, obra escrita y dirigida por su pareja, Ángela Bacaicoa. La puesta reflejó su recorrido entre Argentina y España y marcó uno de sus últimos trabajos sobre las tablas.

El legado de Héctor Alterio también se expresó a través de sus hijos Malena y Ernesto, quienes desarrollaron carreras reconocidas en el teatro, el cine y la televisión. En 2023, el Centro Cultural Kirchner le rindió un homenaje con la presencia de destacadas figuras del cine argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se estrenó el primer tráiler de Supergirl: ¿cuándo llega a los cines?

Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

Revelan quién sería la tercera en discordia entre Sergio Agüero y Sofía Calzetti

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y lo internaron de urgencia

Lo que se lee ahora
Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti.
Espectáculos.

Revelan quién sería la tercera en discordia entre Sergio Agüero y Sofía Calzetti

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Adolescente apuñalado en Alto Comedero.
Trágico.

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero
Policiales.

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado por una peligrosa bacteria
Salud.

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado con una peligrosa bacteria

Fuerte choque en Ruta Nacional 9.
Jujuy.

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Recolección de residuos en San Salvador de Jujuy por el Día del Camionero
Trabajo.

Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel