martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 20:05
Problemática.

La trata de personas a través de Internet: cómo detectar a un delincuente

La abogada experta en trata de personas, Eugenia Jamarlli, explicó con claridad esta nueva modalidad en redes sociales y juegos online.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Lo que hay detrás de un juego online.

“El internet tiene grandes peligros donde hoy hay redes de organización de trata de personas operando para captar a los niños a través de Facebook, Instagram, TikTok y las plataformas de juego como Roblox, Fortnite o Free Fire”, advirtió la abogada Eugenia Jamarlli en diálogo con Canal 4, al referirse a la preocupante situación que se vive no solo en Jujuy sino en todo el mundo.

La letrada explicó que en los videojuegos hay tres factores clave que favorecen el contacto con menores: que el juego sea gratuito, que permita jugar en línea con personas desconocidas y que tenga un sistema de monedas virtuales, que muchas veces se convierten en la “moneda de cambio” que utilizan los adultos para ganar la confianza de chicos y chicas.

EUGENIA JAMARLLI - Abogada experta en trata - TODOJUJUY

En Jujuy, las estadísticas recientes muestran que el grooming es una problemática en aumento: desde la Agencia de Delitos Complejos informaron que en el último año las denuncias por este delito crecieron alrededor de un 10% y que cada vez hay víctimas más pequeñas, de entre 8 y 12 años.

Frente a este escenario, especialistas y autoridades insisten en la importancia de que las familias hablen sobre el uso de redes y juegos online, controlen con quiénes interactúan los menores y hagan la denuncia ante cualquier sospecha de acoso o pedido inapropiado a través de internet.

