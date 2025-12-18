Gordo de Navidad 2025: cuándo se sortea y de cuánto es el premio

El emblemático sorteo del Gordo de Navidad de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, tendrá lugar el viernes 26 de diciembre a partir de las 21 horas. El acto se desarrollará, como es costumbre, en el Salón de Sorteos ubicado en la casa matriz de la entidad y contará con transmisión en directo mediante el canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia, permitiendo que el público pueda seguir el evento desde cualquier lugar.

El evento será el viernes 26 de diciembre. . Cómo comprar los billetes del Gordo de Navidad Los tickets correspondientes a esta nueva edición ya pueden comprarse en la extensa red de más de 4.300 puntos de venta habilitados a lo largo del territorio bonaerense, donde también se ofrecen las participaciones del Sorteo de Reyes. Quienes deseen participar cuentan con dos alternativas: adquirir el billete completo, que tiene un precio de $50.000, o bien optar por fracciones individuales, cada una valuada en $5.000, lo que brinda mayores opciones para adaptarse al presupuesto de cada jugador.

Cómo y dónde seguir en vivo el Gordo de Navidad. El pozo del Gordo de Navidad La suma total de dinero que repartirá el Gordo de Navidad 2025 supera los 1.750 millones de pesos. El foco principal del evento está puesto en el primer premio, que entregará una cifra superior a los 800 millones de pesos al tenedor de un billete entero ganador. La grilla de premios más importantes se completa con un segundo puesto que concede 250 millones, un tercer lugar con 65 millones, un cuarto con 25 millones y un quinto con 12 millones de pesos, todos ellos asignados a billetes completos. A esto se agregan premios complementarios por terminaciones del número favorecido y por aproximaciones hasta el quinto premio, ampliando así el abanico de posibilidades para los participantes.

Gordo de Navidad y Sorteo de Reyes Cómo seguir en vivo el Gordo de Navidad 2025 Aunque todavía no hay una confirmación oficial, lo habitual es que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires realice la transmisión del sorteo en directo a través de su canal oficial de YouTube. Quienes no logren seguir el evento en el momento en que se desarrolla, tendrán la posibilidad de consultar si resultaron ganadores ingresando al sitio web institucional del organismo.

