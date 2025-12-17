miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 08:53
Servicios.

Cortes de agua en Palpalá y Libertador General San Martín: hasta qué hora y en qué sectores

Por trabajos de reparación en la red de agua, cortarán el suministro en Palpalá y Libertador General San Martín.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción del servicio de agua en Libertador General San Martín

Interrupción del servicio de agua en Libertador General San Martín

Corte de agua en Libertador General San Martin

Corte de agua en Libertador General San Martin

image
Los trabajos de reparación en la red de agua iniciarán desde las 9:00hs con interrupción programada del servicio en el Barrio San Francisco de Libertador General San Martín.

En Palpalá, las tareas se extenderán hasta las 13hs a causa de la reparación de una cañería en calle del Barrio 25 de Mayo.

Corte de agua en Libertador General San Martin
Corte de agua en Libertador General San Martin

Corte de agua en Libertador General San Martin

Trabajos de reparación de red de agua en Libertador General San Martin

Barrio: San Francisco

Horario estimado: De 09:00 a 12:00 hs.

Trabajos: tareas de reparación en la red de agua

image

Trabajos de reparación de red de agua en Palpalá

Barrio: Barrio 25 de Mayo

Zona: calle Bustamante

Horario: Hasta 13:00 hs

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de Palpalá que debido a una rotura de cañería en calle Bustamante, el servicio de agua se encuentra interrumpido en el Barrio 25 de Mayo.

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Por  Federico Franco

