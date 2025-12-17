Cortes de agua en Palpalá y Libertador General San Martín: hasta qué hora y en qué sectores

Interrupción del servicio de agua en Libertador General San Martín Corte de agua en Libertador General San Martin

Este miércoles 17 de diciembre, diversos sectores de Palpalá y Libertador General San Martín experimentarán una merma en la presión y/o falta total del servicio de agua potable debido a tareas de reparación.

Los trabajos de reparación en la red de agua iniciarán desde las 9:00hs con interrupción programada del servicio en el Barrio San Francisco de Libertador General San Martín.

En Palpalá, las tareas se extenderán hasta las 13hs a causa de la reparación de una cañería en calle del Barrio 25 de Mayo.

Corte de agua en Libertador General San Martin Corte de agua en Libertador General San Martin Trabajos de reparación de red de agua en Libertador General San Martin Barrio: San Francisco

Horario estimado: De 09:00 a 12:00 hs. Trabajos: tareas de reparación en la red de agua image Trabajos de reparación de red de agua en Palpalá Barrio: Barrio 25 de Mayo Zona: calle Bustamante Horario: Hasta 13:00 hs Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de Palpalá que debido a una rotura de cañería en calle Bustamante, el servicio de agua se encuentra interrumpido en el Barrio 25 de Mayo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.