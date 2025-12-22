lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 11:30
RN 34.

Fuerte choque en la rotonda de ingreso a Pampa Blanca

El choque fue en la rotonda de acceso a Pampa Blanca, una zona en obra y con señalización reducida. Una mujer recibió atención del SAME.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Captura Diario El Pórtico.

Captura Diario El Pórtico.

Personal de emergencia intervino en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Cómo ocurrió el choque en la rotonda

De acuerdo a los primeros datos, un colectivo ingresaba a Pampa Blanca cuando se produjo una colisión con dos camionetas. La primera camioneta redujo la marcha para dar lugar a la prioridad de circulación en la rotonda y se detuvo, mientras que el segundo vehículo impactó en la parte trasera.

El choque ocurrió en plena traza de la rotonda, un punto clave de conexión sobre la Ruta Nacional 34, lo que obligó a disponer el corte total del tránsito por razones de seguridad. Hubo desvíos por caminos alternativos.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la segunda camioneta recibió atención médica en el lugar por parte del SAME. La mujer presentó lesiones que motivaron la evaluación preventiva, aunque no se informó sobre derivaciones posteriores.

