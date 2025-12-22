Fuerte choque en la rotonda de ingreso a Pampa Blanca

Captura Diario El Pórtico.

Un choque generó un corte total de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la rotonda de ingreso a Pampa Blanca. El hecho involucró a un colectivo y dos camionetas, y provocó importantes demoras en la circulación.

Personal de emergencia intervino en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Cómo ocurrió el choque en la rotonda De acuerdo a los primeros datos, un colectivo ingresaba a Pampa Blanca cuando se produjo una colisión con dos camionetas. La primera camioneta redujo la marcha para dar lugar a la prioridad de circulación en la rotonda y se detuvo, mientras que el segundo vehículo impactó en la parte trasera.

El choque ocurrió en plena traza de la rotonda, un punto clave de conexión sobre la Ruta Nacional 34, lo que obligó a disponer el corte total del tránsito por razones de seguridad. Hubo desvíos por caminos alternativos.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la segunda camioneta recibió atención médica en el lugar por parte del SAME. La mujer presentó lesiones que motivaron la evaluación preventiva, aunque no se informó sobre derivaciones posteriores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.