lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 08:57
Servicios.

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

El operativo incluye castraciones y también vacunación/registro. Las actividades se realizarán lunes 22, martes 23 y miércoles 24

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Este lunes 22 de diciembre, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el cronograma de actividades de la semana, con castraciones a través del quirófano móvil en distintos puntos de la ciudad.

Dónde estará el quirófano móvil

  • El lunes 22, el quirófano móvil funcionará en O’Higgins 318, barrio Higuerillas, a partir de las 14 horas.
  • El martes 23, el operativo de castración se trasladará al Puesto de Salud de Guerrero, también desde las 14 horas.
  • El miércoles 24, la atención será en Avenida Éxodo 239 (Distribuidora Nahir), barrio Luján, desde las 8 de la mañana.
castraciones
Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Vacunación y registro: puntos y horarios

Además de las castraciones, Zoonosis realizará vacunación y registro:

  • lunes 22 será en Josefa Bustamante y Pioneros de Rochdaler (barrio El Balcón), de 9 a 12;
  • martes 23 en Pedro Aráoz 121 (Centro Vecinal del barrio 9 de Julio), de 15 a 18;
  • miércoles 24 también en Avenida Éxodo 239 (barrio Luján), de 8 a 11.

Desde el área invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas y colaborar con estas acciones, que buscan prevenir enfermedades y mejorar el bienestar animal en los barrios.

La importancia de castrar a nuestras mascotas

La castración es una medida clave de tenencia responsable: ayuda a evitar camadas no deseadas, reduce el abandono y contribuye a una mejor convivencia en la ciudad, además de aportar a la salud y el cuidado de perros y gatos.

