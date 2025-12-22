Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján

Este lunes 22 de diciembre, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el cronograma de actividades de la semana, con castraciones a través del quirófano móvil en distintos puntos de la ciudad.

Dónde estará el quirófano móvil El lunes 22 , el quirófano móvil funcionará en O’Higgins 318, barrio Higuerillas , a partir de las 14 horas .

, el quirófano móvil funcionará en , . El martes 23 , el operativo de castración se trasladará al Puesto de Salud de Guerrero , también desde las 14 horas .

, el operativo de castración se trasladará al , también . El miércoles 24, la atención será en Avenida Éxodo 239 (Distribuidora Nahir), barrio Luján, desde las 8 de la mañana. castraciones Arranca el cronograma semanal de Zoonosis: castraciones gratuitas en Higuerillas, Guerrero y Luján Vacunación y registro: puntos y horarios Además de las castraciones, Zoonosis realizará vacunación y registro: lunes 22 será en Josefa Bustamante y Pioneros de Rochdaler (barrio El Balcón), de 9 a 12 ;

será en ; martes 23 en Pedro Aráoz 121 (Centro Vecinal del barrio 9 de Julio), de 15 a 18 ;

en ; miércoles 24 también en Avenida Éxodo 239 (barrio Luján), de 8 a 11. Desde el área invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas y colaborar con estas acciones, que buscan prevenir enfermedades y mejorar el bienestar animal en los barrios.

La importancia de castrar a nuestras mascotas La castración es una medida clave de tenencia responsable: ayuda a evitar camadas no deseadas, reduce el abandono y contribuye a una mejor convivencia en la ciudad, además de aportar a la salud y el cuidado de perros y gatos.

