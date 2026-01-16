Atento Gimnasia de Jujuy: cambiaron la fecha de inicio de la Primera Nacional 2026

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) informó este viernes 16 de enero que el inicio del torneo de la Primera Nacional 2026 será postergado. Como consecuencia, Gimnasia de Jujuy no debutará el viernes 6 de febrero, fecha que estaba prevista en el cronograma original.

De esta forma, el inicio del torneo de segunda división, dará inicio el fin de semana del 14 de febrero.

Si bien la Primera Nacional 2026 comenzará finalmente el 14 de febrero, coincidiendo con el fin de semana largo de carnaval, la AFA aún no oficializó cómo quedará distribuida la Fecha 1 en cada una de las zonas. Esto implica que Gimnasia de Jujuy todavía no tiene confirmado su debut ante Midland, tal como estaba estipulado en el cronograma original.

Cabe recordar que, antes de la reprogramación, el Lobo tenía previsto jugar su primer partido el 6 de febrero en el Estadio 23 de Agosto. Sin embargo, el nuevo orden de los encuentros quedará supeditado a la decisión de la AFA y a la reestructuración completa del fixture de las zonas A y B.

Mientras tanto, el equipo de Hernán Pellerano ya tiene asegurado un compromiso clave: el 11 de febrero enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, en la provincia de Salta, con horario a confirmar.

El comunicado de AFA

A través de su página oficial, AFA detalló lo siguiente para los distintos torneos del ascenso:

"Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División C".

El fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Así quedó definida el fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda de la Zona B. En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.