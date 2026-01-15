Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba ya tienen sede confirmada para la Copa Argentina

Este jueves 15 de enero quedó confirmada la sede donde se disputará el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció públicamente que el encuentro se llevará adelante en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

En principio, la organización de la Copa Argentina ya había oficializado que el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero se disputará el miércoles 11 de febrero. Ahora, en las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que el Estadio Padre Ernesto Martearena será la sede del encuentro.

Con el escenario ya definido, todavía queda por conocerse el horario del partido y la fecha en que comenzará la venta de entradas para ambas parcialidades.

Sobre la elección de Salta como sede, el mandatario provincial expresó: “Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, destacó Sáenz.

Salta también será sede del debut de Boca en Copa Argentina

Por otro lado, Gustavo Sáenz confirmó que Salta volverá a ser protagonista de otro encuentro clave de la Copa Argentina: se trata del debut de Boca Juniros frente a Gimnasia de Chivilcoy, el martes 24 de febrero.

Esta noticia causó también gran impacto, ya que la última vez que el xeneize jugó en Salta por la Copa Argentina fue el 10 de agosto de 2022. En esa ocasión, enfrentó a Agropecuario de Carlos Casares en los octavos de final y ganó 1-0 con gol de Pol Fernández.

Boca avanzó tras eliminar previamente a Ferro en La Rioja, mientras que Agropecuario había sorprendido a Racing. Este encuentro marcó el regreso del Xeneize a Salta por Copa Argentina después de 10 años, ya que el anterior había sido en 2012 ante Santamarina (victoria 4-3 en penales tras empate 1-1).

En aquel encuentro, el equipo de Carlos Casares jugó con diez desde los 8' por la expulsión directa de Milton Leyendeker, quien cometió una brutal patada sobre Exequiel Zeballos.

Cómo le fue a Gimnasia de Jujuy cuando jugó Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero

El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.

De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.

En aquel momento había renunciado como entrenador del club jujeño Cristian Molins, por lo que estaba como DT interinamente, Daniel Ramasco, quien era director deportivo del club. Gimnasia de Jujuy llegaba a esa definición por Copa Argentina vigésimo cuarto en la Primera Nacional, con 10 puntos. Además, con 293 encuentros distribuidos entre 2002 y 2013, Ramasco encabezaba el listado histórico en cantidad de presencias con la camiseta de Gimnasia de Jujuy.