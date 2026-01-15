jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 13:23
Fútbol.

Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

El Xeneize disputará los 32avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Boca Juniors volverá a jugar en Salta por la Copa Argentina y la provincia se prepara para recibir uno de los partidos más convocantes del calendario futbolístico nacional. El encuentro se disputará el martes 24 de febrero en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde el equipo xeneize enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final del certamen.

Lee además
Quién es MarinoHinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors video
Cara nueva.

Quién es Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors
Quién es MarinoHinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors video
Cara nueva.

Quién es Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors

La confirmación oficial generó expectativa inmediata entre los hinchas salteños y de provincias vecinas, que suelen acompañar de manera masiva cada presentación de Boca en el interior del país. La Copa Argentina vuelve a llevar al club más popular a suelo norteño, en una plaza que ya se transformó en habitual para este tipo de eventos.

Embed - EL XENEIZE EMPATÓ ANTE LOS MILLOS EN UN EMOTIVO HOMENAJE A RUSSO | Boca 0-0 Millonarios | RESUMEN

El regreso de Boca al estadio Martearena

La presencia de Boca Juniors en Salta representa uno de los principales atractivos de la actual edición de la Copa Argentina. El Martearena volverá a vestirse de azul y oro en un partido que convoca a miles de hinchas desde distintos puntos del NOA.

El cruce ante Gimnasia de Chivilcoy marca el debut de Boca en el certamen y abre una nueva ilusión para los simpatizantes que esperan ver al equipo en una competencia que suele ofrecer partidos intensos y escenarios colmados.

Cada visita del Xeneize al norte argentino genera un fuerte movimiento previo, con venta de entradas, organización de viajes y expectativas deportivas que se extienden durante varios días.

Boca Juniors en Salta
Boca Juniors en Salta.

Boca Juniors en Salta.

Venta de entradas

La confirmación del partido despierta un marcado interés en el público local y regional. Hinchas de Salta, Jujuy, Tucumán y otras provincias del norte suelen decir presente cuando Boca juega en la región.

Ante este escenario, se recomienda a los asistentes seguir la información oficial sobre venta de entradas (todavía no hay información oficial), accesos al estadio y disposiciones de seguridad. La alta concurrencia prevista exige planificación previa para evitar inconvenientes el día del partido.

El operativo general incluye coordinación entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y la organización del torneo, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.

Embed - ÚLTIMO MOMENTO: BOCA Y GIMNASIA DE JUJUY DEBUTAN EN COPA ARGENTINA EN SALTA

El Lobo jujeño también en Salta

Además del encuentro de Boca Juniors, el estadio Padre Ernesto Martearena también será sede del cruce entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, previsto para el miércoles 11 de febrero, en otro duelo correspondiente a los 32avos de final del certamen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors

Quién es Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors

Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba ya tienen sede confirmada para la Copa Argentina

Luciano Benavides lidera la general a dos etapas del final del Rally Dakar 2026

El ex Boca que enfrentará a Gimnasia de Jujuy en el próximo amistoso de pretemporada

Lo que se lee ahora
El polémico festejo del próximo rival de Talleres de Perico. video
Fútbol.

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Entraron en vigencia las nuevas tarifas de taxis y compartidos en San Salvador de Jujuy video
Aumento.

Entraron en vigencia las nuevas tarifas de taxis y compartidos en San Salvador de Jujuy

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Hoy se paga la última cuota del bono de fin de año: los montos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel