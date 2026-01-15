Boca Juniors jugará en Salta por la Copa Argentina

Boca Juniors volverá a jugar en Salta por la Copa Argentina y la provincia se prepara para recibir uno de los partidos más convocantes del calendario futbolístico nacional. El encuentro se disputará el martes 24 de febrero en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde el equipo xeneize enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final del certamen.

La confirmación oficial generó expectativa inmediata entre los hinchas salteños y de provincias vecinas, que suelen acompañar de manera masiva cada presentación de Boca en el interior del país. La Copa Argentina vuelve a llevar al club más popular a suelo norteño, en una plaza que ya se transformó en habitual para este tipo de eventos.

El anuncio fue realizado por el gobernador Gustavo Sáenz , quien ratificó que Salta será nuevamente sede de un partido de alto impacto deportivo y social dentro del torneo más federal del fútbol argentino.

Embed - EL XENEIZE EMPATÓ ANTE LOS MILLOS EN UN EMOTIVO HOMENAJE A RUSSO | Boca 0-0 Millonarios | RESUMEN

El regreso de Boca al estadio Martearena

La presencia de Boca Juniors en Salta representa uno de los principales atractivos de la actual edición de la Copa Argentina. El Martearena volverá a vestirse de azul y oro en un partido que convoca a miles de hinchas desde distintos puntos del NOA.

El cruce ante Gimnasia de Chivilcoy marca el debut de Boca en el certamen y abre una nueva ilusión para los simpatizantes que esperan ver al equipo en una competencia que suele ofrecer partidos intensos y escenarios colmados.

Cada visita del Xeneize al norte argentino genera un fuerte movimiento previo, con venta de entradas, organización de viajes y expectativas deportivas que se extienden durante varios días.

Boca Juniors en Salta.

Venta de entradas

La confirmación del partido despierta un marcado interés en el público local y regional. Hinchas de Salta, Jujuy, Tucumán y otras provincias del norte suelen decir presente cuando Boca juega en la región.

Ante este escenario, se recomienda a los asistentes seguir la información oficial sobre venta de entradas (todavía no hay información oficial), accesos al estadio y disposiciones de seguridad. La alta concurrencia prevista exige planificación previa para evitar inconvenientes el día del partido.

El operativo general incluye coordinación entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y la organización del torneo, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.

Embed - ÚLTIMO MOMENTO: BOCA Y GIMNASIA DE JUJUY DEBUTAN EN COPA ARGENTINA EN SALTA

El Lobo jujeño también en Salta

Además del encuentro de Boca Juniors, el estadio Padre Ernesto Martearena también será sede del cruce entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, previsto para el miércoles 11 de febrero, en otro duelo correspondiente a los 32avos de final del certamen.