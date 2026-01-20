Gimnasia de Jujuy volvió a los trabajos de pretemporada en el 23 de Agosto: cómo sigue la agenda

Gimnasia de Jujuy continúa ajustando detalles de cara al inicio de la competencia oficial del 2026. Tras completar una etapa de la pretemporada en Río Segundo, Córdoba, el plantel que conduceHernán Pellerano regresó a la provincia para encarar la fase final de los trabajos físicos y futbolísticos.
Si bien el inicio de la Primera Nacional sufrió modificaciones en su calendario, el Lobo tendrá su estreno oficial en otro frente: jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, duelo que marcará el primer desafío del año para el equipo jujeño.
Cómo sigue la agenda de Gimnasia de Jujuy en la pretemporada 2026
Tras el regreso a Jujuy, el Lobo tuvo un día de descanso y este lunes 19 de enero retomó los entrenamientos en el Estadio 23 de Agosto. Según informaron desde la institución Albiceleste, el plantel profesional continuará entrenando alternando actividades entrePapel Noa y en el predio de barrio Luján.
Asimismo, por el momento no hay confirmados otros amistosos en la agenda de Gimnasia de Jujuy. Sin embargo, considerando que se extendió el inicio de la Primera Nacional 2026, no se descartaría la organización de algunos encuentros de preparación.
Cuándo debuta oficialmente Gimnasia de Jujuy
El inicio de la Primera Nacional se pasa al 14 de febrero
"Vikingo" Dematei analizó la pretemporada en Córdoba
Al trazar un balance de lo hecho en Río Segundo, Nicolás Dematei fue categórico al afirmar que “todo fue positivo”. Además, el “Vikingo”, continuó resaltando que “se hizo un gran esfuerzo” para luego destacar la voluntad del grupo.