martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 11:23
Entrenamientos.

Gimnasia de Jujuy volvió a los trabajos de pretemporada en el 23 de Agosto: cómo sigue la agenda

El Lobo retornó a Jujuy después de la pretemporada en la provincia de Córdoba. Cómo sigue su agenda y cuándo jugará su primer partido oficial.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Pretemporada 2026

Gimnasia de Jujuy - Pretemporada 2026

Gimnasia de Jujuy continúa ajustando detalles de cara al inicio de la competencia oficial del 2026. Tras completar una etapa de la pretemporada en Río Segundo, Córdoba, el plantel que conduce Hernán Pellerano regresó a la provincia para encarar la fase final de los trabajos físicos y futbolísticos.

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos
Gimnasia de Jujuy 2026
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy juega este sábado su segundo amistoso de pretemporada 2026

Si bien el inicio de la Primera Nacional sufrió modificaciones en su calendario, el Lobo tendrá su estreno oficial en otro frente: jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, duelo que marcará el primer desafío del año para el equipo jujeño.

gimnasia de jujuy plantel 2026

Cómo sigue la agenda de Gimnasia de Jujuy en la pretemporada 2026

Tras el regreso a Jujuy, el Lobo tuvo un día de descanso y este lunes 19 de enero retomó los entrenamientos en el Estadio 23 de Agosto. Según informaron desde la institución Albiceleste, el plantel profesional continuará entrenando alternando actividades entre Papel Noa y en el predio de barrio Luján.

Asimismo, por el momento no hay confirmados otros amistosos en la agenda de Gimnasia de Jujuy. Sin embargo, considerando que se extendió el inicio de la Primera Nacional 2026, no se descartaría la organización de algunos encuentros de preparación.

gimnasia de jujuy

Cuándo debuta oficialmente Gimnasia de Jujuy

El inicio de la Primera Nacional se pasa al 14 de febrero

Días atrás, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el inicio de la Primera Nacional 2026 finalmente se postergará para el fin de semana del 14 de febrero. Con este cambio, Gimnasia de Jujuy no debutará el viernes 6 ante Midland, tal como estaba estipulado inicialmente.

Por el momento, la agenda oficial de la Fecha 1 aún no fue comunicada, por lo que resta definirse el día y horario del estreno del Lobo en el torneo de segunda división.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2012179594560860183&partner=&hide_thread=false

El debut oficial será en Copa Argentina 2026

Mientras tanto, el primer compromiso formal del equipo dirigido por Hernán Pellerano llegará por Copa Argentina. Gimnasia de Jujuy debutará el miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final del certamen.

El cruce se disputará en la provincia de Salta, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, aunque la organización todavía no confirmó el horario ni la fecha de venta de entradas.

"Vikingo" Dematei analizó la pretemporada en Córdoba

Al trazar un balance de lo hecho en Río Segundo, Nicolás Dematei fue categórico al afirmar que “todo fue positivo”. Además, el “Vikingo”, continuó resaltando que “se hizo un gran esfuerzo” para luego destacar la voluntad del grupo.

vikingo dematei

