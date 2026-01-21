Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

Gimnasia de Jujuy entra en la recta final de la preparación para una temporada clave , con el debut del campeonato el lunes 16 de febrero a las 17 y la Copa Argentina el 11 de ese mismo mes. En diálogo con Canal 4 , el manager deportivo del club, Julio Chiarini, brindó definiciones sobre el arranque del torneo, el armado del plantel y las expectativas de cara a lo que viene.

Chiarini afirmó que a Gimnasia le tocó debutar un lunes de Carnaval, una fecha especial para la provincia. “Es un fin de semana muy importante para Jujuy, así que trataremos de ubicar el partido ese día para que pueda haber concurrencia, teniendo en cuenta la logística, la policía y todo lo que implica”, explicó.

En cuanto a la Copa Argentina, el dirigente señaló que ya está confirmada la sede y la fecha: el partido se jugará en Salta el 11 de febrero, aunque todavía resta definir el horario. “Por ahora sabemos dónde y cuándo se juega. El horario lo van a confirmar en estos días” , detalló, y agregó que, en lo personal, prefiere los partidos en horario tarde-noche.

Embed - JULIO CHIARINI - MANAGER GIMNASIA

Mercado de pases cerrado y conformidad con el plantel

Respecto al mercado de pases, Chiarini fue claro: "Gimnasia se retiró de las incorporaciones, salvo que surja alguna oportunidad puntual. Estamos muy contentos. Tenemos jugadores de jerarquía y pibes que se complementan muy bien. Por el momento no pensamos en incorporar nada”, aseguró.

El manager destacó el esfuerzo dirigencial para mantener una base del plantel que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, algo que considera clave para sostener un proyecto deportivo. “Hicimos un gran esfuerzo para que la base se quede y para incorporar jugadores que encajen con la idea del técnico”, afirmó.

Julio Chiarini Julio Chiarini, manager deportivo de Gimnasia de Jujuy.

Pretemporada intensa y un grupo consolidado

Sobre el trabajo diario, Chiarini explicó que el equipo realizó una parte importante de la pretemporada en Córdoba, con doble turno y partidos amistosos, y que luego continuaron los entrenamientos en Jujuy. “Lo más positivo es que no tuvimos lesiones y casi todo el plantel pudo hacer los trabajos completos. Los chicos están contentos, entrenan felices”, remarcó.

También resaltó la adaptación de los refuerzos que llegaron desde otras provincias. “Cada vez cuesta menos traer jugadores a Jujuy. Antes la distancia pesaba más, hoy el jugador quiere venir y, sobre todo, no se quiere ir. Eso habla muy bien del club y de la provincia”, sostuvo.

Objetivo claro: pelear arriba

Finalmente, Chiarini dejó en claro cuál es la meta para esta temporada. “El objetivo está claro. El que llega sabe que este club quiere pegar el salto. Estamos muy cerca y se vienen haciendo bien las cosas hace años”, afirmó.

De cara al debut, el dirigente anticipó un acompañamiento masivo de la gente y pidió confianza. “Entendemos que el final del año pasado dejó un golpe, pero hicimos un lindo mercado de pases y estamos trabajando para que la idea del cuerpo técnico se refleje rápido en la cancha. Si eso se da, vamos a tener un equipo que pelee el torneo”, concluyó.