Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

Debut en lunes de Carnaval y expectativa por la Copa Argentina
Chiarini afirmó que a Gimnasia le tocó debutar un lunes de Carnaval, una fecha especial para la provincia. “Es un fin de semana muy importante para Jujuy, así que trataremos de ubicar el partido ese día para que pueda haber concurrencia, teniendo en cuenta la logística, la policía y todo lo que implica”, explicó.
En cuanto a la Copa Argentina, el dirigente señaló que ya está confirmada la sede y la fecha: el partido se jugará en Salta el 11 de febrero, aunque todavía resta definir el horario. “Por ahora sabemos dónde y cuándo se juega. El horario lo van a confirmar en estos días”, detalló, y agregó que, en lo personal, prefiere los partidos en horario tarde-noche.
Mercado de pases cerrado y conformidad con el plantel
El manager destacó el esfuerzo dirigencial para mantener una base del plantel que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, algo que considera clave para sostener un proyecto deportivo. “Hicimos un gran esfuerzo para que la base se quede y para incorporar jugadores que encajen con la idea del técnico”, afirmó.
Pretemporada intensa y un grupo consolidado
Sobre el trabajo diario, Chiarini explicó que el equipo realizó una parte importante de la pretemporada en Córdoba, con doble turno y partidos amistosos, y que luego continuaron los entrenamientos en Jujuy. “Lo más positivo es que no tuvimos lesiones y casi todo el plantel pudo hacer los trabajos completos. Los chicos están contentos, entrenan felices”, remarcó.
También resaltó la adaptación de los refuerzos que llegaron desde otras provincias. “Cada vez cuesta menos traer jugadores a Jujuy. Antes la distancia pesaba más, hoy el jugador quiere venir y, sobre todo, no se quiere ir. Eso habla muy bien del club y de la provincia”, sostuvo.
Objetivo claro: pelear arriba
Finalmente, Chiarini dejó en claro cuál es la meta para esta temporada. “El objetivo está claro. El que llega sabe que este club quiere pegar el salto. Estamos muy cerca y se vienen haciendo bien las cosas hace años”, afirmó.