miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 21:30
Expectativas.

Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

Julio Chiarini, manager deportivo analizó el presente del club que ya tiene todo listo para sus presentaciones en la Primera Nacional y Copa Argentina.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Entrenamiento del Lobo.

Entrenamiento del Lobo.

Lee además
Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos
Caras nuevas.

Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos: quiénes son
Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Debut en lunes de Carnaval y expectativa por la Copa Argentina

Chiarini afirmó que a Gimnasia le tocó debutar un lunes de Carnaval, una fecha especial para la provincia. “Es un fin de semana muy importante para Jujuy, así que trataremos de ubicar el partido ese día para que pueda haber concurrencia, teniendo en cuenta la logística, la policía y todo lo que implica”, explicó.

En cuanto a la Copa Argentina, el dirigente señaló que ya está confirmada la sede y la fecha: el partido se jugará en Salta el 11 de febrero, aunque todavía resta definir el horario. “Por ahora sabemos dónde y cuándo se juega. El horario lo van a confirmar en estos días”, detalló, y agregó que, en lo personal, prefiere los partidos en horario tarde-noche.

Embed - JULIO CHIARINI - MANAGER GIMNASIA

Mercado de pases cerrado y conformidad con el plantel

Respecto al mercado de pases, Chiarini fue claro: "Gimnasia se retiró de las incorporaciones, salvo que surja alguna oportunidad puntual. Estamos muy contentos. Tenemos jugadores de jerarquía y pibes que se complementan muy bien. Por el momento no pensamos en incorporar nada”, aseguró.

El manager destacó el esfuerzo dirigencial para mantener una base del plantel que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, algo que considera clave para sostener un proyecto deportivo. “Hicimos un gran esfuerzo para que la base se quede y para incorporar jugadores que encajen con la idea del técnico”, afirmó.

Julio Chiarini
Julio Chiarini, manager deportivo de Gimnasia de Jujuy.

Julio Chiarini, manager deportivo de Gimnasia de Jujuy.

Pretemporada intensa y un grupo consolidado

Sobre el trabajo diario, Chiarini explicó que el equipo realizó una parte importante de la pretemporada en Córdoba, con doble turno y partidos amistosos, y que luego continuaron los entrenamientos en Jujuy. “Lo más positivo es que no tuvimos lesiones y casi todo el plantel pudo hacer los trabajos completos. Los chicos están contentos, entrenan felices”, remarcó.

También resaltó la adaptación de los refuerzos que llegaron desde otras provincias. “Cada vez cuesta menos traer jugadores a Jujuy. Antes la distancia pesaba más, hoy el jugador quiere venir y, sobre todo, no se quiere ir. Eso habla muy bien del club y de la provincia”, sostuvo.

Objetivo claro: pelear arriba

Finalmente, Chiarini dejó en claro cuál es la meta para esta temporada. “El objetivo está claro. El que llega sabe que este club quiere pegar el salto. Estamos muy cerca y se vienen haciendo bien las cosas hace años”, afirmó.

De cara al debut, el dirigente anticipó un acompañamiento masivo de la gente y pidió confianza. “Entendemos que el final del año pasado dejó un golpe, pero hicimos un lindo mercado de pases y estamos trabajando para que la idea del cuerpo técnico se refleje rápido en la cancha. Si eso se da, vamos a tener un equipo que pelee el torneo”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy sumó dos refuerzos: quiénes son

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Gimnasia de Jujuy volvió a los trabajos de pretemporada en el 23 de Agosto: cómo sigue la agenda

Gimnasia de Jujuy tiene fecha y día confirmados para recibir a Midland por la Fecha 1

Gimnasia de Jujuy juega este sábado su segundo amistoso de pretemporada 2026

Lo que se lee ahora
definen nuevas reglas para agilizar los partidos de futbol y evitar interrupciones
Deportes.

Definen nuevas reglas para agilizar los partidos de fútbol y evitar "interrupciones"

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Más de 15 gatos sobreviven por solidaridad de los vecinos. Su dueña los abandonó a su suerte
Solidaridad.

Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel