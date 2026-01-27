Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE por falta de inversión y mantenimiento

Jujuy, Salta y Tucumán formalizaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa transportadora Transnoa S.A , ante las reiteradas fallas en el sistema de alta tensión .

Durante los últimos tres días los cortes del servicio dejaron a más de 750.000 usuarios sin suministro eléctrico en la región , lo que provocó una acción conjunta sin precedentes entre las provincias. La demanda fue rubricada en la sede del Ente Regulador de Salta.

Estuvieron presentes los máximos referentes del área energética de las tres jurisdicciones: Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta; Hugo Montaño, a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, en modalidad virtual

Los funcionarios coincidieron en que el servicio atraviesa una situación crítica debido a la falta de inversión, la escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado Nacional. Mario Pizarro expresó el sentimiento de desprotección que atraviesa la región: "Nos encontramos en una soledad absoluta”, dijo.

“El funcionamiento de estas líneas depende del ente nacional y hoy las provincias estamos pagando las consecuencias de una empresa que no cumple con la operación mínima", agregó Pizarro sobre el malestar por el servicio.

“Nos juntamos por una preocupación común y es por eso que firmamos una denuncia administrativa en contra de la empresa Trasnoa, que es la empresa transportista que se encarga de trasladar la energía a las provincias Tucumán, Salta y Jujuy”, dijo el funcionario.

“En estos últimos días hubo acontecimientos en gran parte de las provincias que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica a consecuencia de problemas en el transporte”, señaló y destacó que “las horas para restablecer el servicio fueron muchas, como así también nos encontramos con una empresa que no está cumpliendo con la operación y el mantenimiento conforme a las normativas legales”, cerró Pizarro.

Cortes en el NOA

Las autoridades provinciales insistieron que los cortes no son hechos aislados, sino la consecuencia de un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A y aclararon los puntos principales de la denuncia contra la empresa.

Falta de inversión y mantenimiento: Se acusa a la transportista de incumplir las normativas legales vigentes, priorizando el ajuste fiscal y la rentabilidad sobre la calidad del servicio.

Indisponibilidad logística: Carlos Saravia detalló que la empresa carece de cuadrillas suficientes y recursos humanos para detectar fallas con celeridad. "Tardaron horas en detectar una falla y otras tantas en dar una solución, privando a la gente de un servicio esencial", sentenció el funcionario salteño.

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE

Efecto dominó en el agua: la interrupción eléctrica afectó gravemente la provisión de agua potable, ya que los pozos de captación subterránea dependen de la energía para funcionar.

El pedido de las provincias por Trasnoa

Los representantes del NOA exigieron que el ENRE realice auditorías e inspecciones exhaustivas para determinar el destino de los fondos recaudados mediante las tarifas actualizadas. Asimismo, solicitaron que se apliquen sanciones ejemplares a la transportista, denunciando una "benevolencia exagerada" por parte de los organismos de control nacionales hasta la fecha.

"Necesitamos que el Estado Nacional garantice al interior profundo un servicio eficiente que nos equipare con lo que ocurre en el AMBA", concluyó Saravia, subrayando la asimetría en la calidad de los servicios públicos entre el centro del país y las provincias del norte.