domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 18:06
Servicio.

Comienza a normalizarse el servicio de energía eléctrica

La interrupción en el servicio de energía eléctrica alcanzó barrios de Río Blanco y Ruta 66. La distribuidora detalló los sectores y el motivo del corte.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Tras el temporal: Hubo muchos árboles caídos y complicaciones con el tendido eléctrico

Tras el temporal: "Hubo muchos árboles caídos y complicaciones con el tendido eléctrico"

Según el parte oficial, el motivo de la falla fue la caída de una rama de gran porte sobre la red de distribución, lo que obligó a realizar tareas para restablecer el suministro.

Zonas alcanzadas por la interrupción

EJESA detalló que el servicio ya se encuentra normalizado en sectores de Malvinas (parte), El Arenal, Santa Rita (parte), El Carmen, Finca Montenovi, Río Blanco (7 de Octubre), I. Malvinas, San Martín, 35 Viviendas, Papa Francisco, Loteo Apuap, Loteo Módena, Loteo Paoloni, Loteo Alias, Loteo Camino Real, Loteo Agostini, Loteo UPCN, La Noria, El Naranjito y el sector de Super Comodín sobre Ruta 66, entre otros puntos informados.

Desde la empresa recordaron que, ante nuevas interrupciones o situaciones de riesgo por viento y caída de ramas, se recomienda no acercarse a cables caídos y realizar los reportes por los canales habituales de atención.

Fuerte temporal azotó sectores de Jujuy granizo, ráfagas y daños en Alto Comedero y Los Alisos (1)

Zonas afectadas por interrupciones del servicio eléctrico

Perico

Distribuidor Navea: Navea, Los Alisos, Ruta Provincial N° 8, Complejo Eva Perón, Loma Atravezada, Loteo Agostini, Loteo Los Manzanos, El Ceibal, Loma Hermosa y Country Las Delicias.

San Salvador de Jujuy

Distribuidor Aeropuerto: barrios La Paz, San Roque, J. M. de Rosas, Alto Verde, La Unión y El Cadillal.

Distribuidor Güemes: Loteo Los Tucanes (1ª y 2ª etapa), Güemes, Santa Bárbara A y B, Ciudadela, 18 de Noviembre, Loteo El Abuelo, Parque Industrial Snopek y Antena LW8.

Distribuidor Aeroparque: sectores Bajo Éxodo, 84, 76, 95, 80 y 330 Viviendas; Viviendas UOCRA; 370 II Viviendas – Asentamiento 4 de Agosto; sectores B 2 y B 3; edificios IVUJ (248); Hospital Snopek; Asentamiento Aeroclub; 308 y 284 Viviendas; 8 de Marzo; 70 y 76 Viviendas.

Distribuidor Alberdi: Edificio del Ministerio de Educación, parte de San Pedrito, Alberdi, sector del Loteo Bárcena, Santa Rita, sectores de Malvinas (820 Viviendas), 200 Viviendas Gijón y 50 Viviendas.

Distribuidor El Cruce: San Francisco de Álava, Azopardo, Corchito, Cucharita y parte de Alto La Viña (Museo Lola Mora).

Distribuidor Carahuasi: sectores 150 y 14 Hectáreas; Tupac Amaru (10ª etapa); loteos Los Alisos (7ª etapa y fiscal), Las Colinas y Boulevard; 58, 76, 90, 38, 50 y 351 Viviendas; 228 Viviendas CTA (1ª y 2ª etapa); 200 Viviendas (40 hectáreas); 50 Viviendas Vialidad y sector B 6.

