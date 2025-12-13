Interrupción programada de energía eléctrica para este domingo 14 de diciembre

Según se detalló, la interrupción del servicio está prevista desde las 7:00 hasta aproximadamente las 13:00 , aunque el horario podría extenderse o finalizar antes, dependiendo del desarrollo de las tareas.

El corte afectará principalmente al Barrio Centro , comprendiendo varias cuadras delimitadas por las calles Avenida 19 de abril, Balcarce, Independencia y Sarmiento, además de zonas aledañas. Durante ese período, los vecinos, comercios y oficinas del sector no contarán con suministro eléctrico.

Desde la empresa explicaron que los trabajos forman parte de un plan de modernización de la infraestructura eléctrica, que incluye la renovación de cámaras subterráneas , el reemplazo de un transformador y la actualización de cables principales que abastecen a la red de baja tensión. Estas tareas buscan mejorar la calidad del servicio, reducir fallas y optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en una zona de alta demanda.

image Cortes de luz programados, domingo 14 de diciembre

EJESA recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, especialmente en el caso de equipos eléctricos sensibles, y recordó que, por razones de seguridad, el servicio podría restablecerse de manera paulatina una vez concluidos los trabajos.

Ante cualquier inconveniente posterior al horario informado, los usuarios podrán realizar los reclamos correspondientes a través de los canales habituales de atención.

Sectores afectados por el corte programado

El corte de energía alcanzará a distintos sectores del centro de San Salvador de Jujuy, principalmente el Barrio Centro, comprendido dentro del siguiente perímetro:

Avenida 19 de abril

Calle Balcarce

Calle Independencia

Calle Sarmiento

Dentro de este radio se verán afectados domicilios particulares, locales comerciales, oficinas, entidades públicas y privadas, además de dependencias administrativas ubicadas en la zona céntrica.

Desde la empresa indicaron que el alcance del corte puede variar levemente según el avance de los trabajos, por lo que no se descarta que sectores aledaños registren interrupciones parciales o momentáneas del servicio.