sábado 13 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de diciembre de 2025 - 15:51
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica para este domingo 14 de diciembre

La empresa distribuidora de energía EJESA informó que este domingo se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores del centro de San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

Por  Verónica Pereyra
Interrupción de energía

Según se detalló, la interrupción del servicio está prevista desde las 7:00 hasta aproximadamente las 13:00, aunque el horario podría extenderse o finalizar antes, dependiendo del desarrollo de las tareas.

Lee además
EJESA.
Jujuy.

La empresa EJESA fue adquirida por el grupo Edison Energía S.A
Trucos y rituales de protección de ambientes de las brujas modernas para limpiar las cargas negativas de los ambientes.
Consejos.

Los 8 tips increíbles para sacar las energías negativas de tu casa

El corte afectará principalmente al Barrio Centro, comprendiendo varias cuadras delimitadas por las calles Avenida 19 de abril, Balcarce, Independencia y Sarmiento, además de zonas aledañas. Durante ese período, los vecinos, comercios y oficinas del sector no contarán con suministro eléctrico.

Desde la empresa explicaron que los trabajos forman parte de un plan de modernización de la infraestructura eléctrica, que incluye la renovación de cámaras subterráneas, el reemplazo de un transformador y la actualización de cables principales que abastecen a la red de baja tensión. Estas tareas buscan mejorar la calidad del servicio, reducir fallas y optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en una zona de alta demanda.

image
Cortes de luz programados, domingo 14 de diciembre&nbsp;

Cortes de luz programados, domingo 14 de diciembre

EJESA recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, especialmente en el caso de equipos eléctricos sensibles, y recordó que, por razones de seguridad, el servicio podría restablecerse de manera paulatina una vez concluidos los trabajos.

Ante cualquier inconveniente posterior al horario informado, los usuarios podrán realizar los reclamos correspondientes a través de los canales habituales de atención.

Sectores afectados por el corte programado

El corte de energía alcanzará a distintos sectores del centro de San Salvador de Jujuy, principalmente el Barrio Centro, comprendido dentro del siguiente perímetro:

  • Avenida 19 de abril
  • Calle Balcarce
  • Calle Independencia
  • Calle Sarmiento

Dentro de este radio se verán afectados domicilios particulares, locales comerciales, oficinas, entidades públicas y privadas, además de dependencias administrativas ubicadas en la zona céntrica.

Desde la empresa indicaron que el alcance del corte puede variar levemente según el avance de los trabajos, por lo que no se descarta que sectores aledaños registren interrupciones parciales o momentáneas del servicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La empresa EJESA fue adquirida por el grupo Edison Energía S.A

Los 8 tips increíbles para sacar las energías negativas de tu casa

Jujuy tendrá una planta que generará energía eléctrica con residuos orgánicos

Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Lo que se lee ahora
revelan detalles del crimen de un adolescente en alto comedero
Policiales.

Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero
Policiales.

Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Adolescente apuñalado en Alto Comedero.
Trágico.

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero
Policiales.

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

Fuerte choque en Ruta Nacional 9.
Jujuy.

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado por una peligrosa bacteria
Salud.

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado con una peligrosa bacteria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel