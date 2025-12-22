lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 07:03
Atención.

Desde hoy está prohibido ingresar al centro sin casco en motos y monopatines

Desde este lunes 22, quienes circulen en motos sin casco no podrán atravesar los puentes de la capital. La regla también se controla en monopatines

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desde hoy rige Sin casco no ingresás: control en puentes para motos y monopatines en la capital

Desde hoy rige "Sin casco no ingresás": control en puentes para motos y monopatines en la capital

Este lunes 22 de diciembre, con mayor movimiento por vacaciones y fin de año, comenzó a regir en San Salvador de Jujuy la campaña “Sin casco no ingresás”, que refuerza los controles para quienes circulan hacia el centro: si no llevan casco, no podrán atravesar los puentes. La medida apunta a motos, pero también impacta en monopatines eléctricos, donde el uso del casco ya es obligatorio por normativa local.

con casco y chaleco antibalas: el traslado del presunto asesino serial en jujuy
MPA.

Con casco y chaleco antibalas: el traslado del presunto asesino serial en Jujuy
cual es el monto de las multas por no usar casco o cinturon en jujuy
Actualización.

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

La Municipalidad explicó que el objetivo es reducir conductas de riesgo y fortalecer la prevención vial, ante una situación que consideran preocupante por la cantidad de personas que se trasladan sin protección.

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes
Desde hoy rige

Desde hoy rige "Sin casco no ingresás": control en puentes para motos y monopatines en la capital

Cómo se aplicará el control en los puentes

El operativo será progresivo. Según se informó, la campaña tiene tres etapas y comienza con una fase fuerte de comunicación: se colocaron pasacalles y señalización en los ingresos y egresos de los puentes ubicados sobre los ríos Xibi Xibi y Grande, que funcionan como puntos clave de circulación hacia distintas zonas de la ciudad.

Desde el Municipio indicaron que la primera instancia funcionará como una advertencia (“tarjeta amarilla”), pero el esquema puede endurecerse: si persiste el incumplimiento, se avanzará hacia controles más estrictos con sanciones y medidas vinculadas a la documentación del rodado.

image
Desde hoy rige

Desde hoy rige "Sin casco no ingresás": control en puentes para motos y monopatines en la capital ( imagen ilustrativa)

Qué deben cumplir quienes van en monopatín eléctrico

Para quienes usan monopatín eléctrico, el casco ya estaba contemplado por la Ordenanza N° 7558/2021, que regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la capital. Con el operativo de puentes, la diferencia es que ahora habrá un punto de verificación más visible para el cumplimiento al momento de circular por zonas de alto tránsito.

La normativa también fija otras condiciones: el monopatín puede ser usado por mayores de 16 años, debe circular por calles y avenidas (no por veredas, zonas peatonales ni rutas), tiene una velocidad máxima de 30 km/h y debe contar con frenos y luces delanteras y traseras, especialmente para circular de noche. Todo Jujuy

Con este refuerzo, el mensaje oficial busca ser claro: casco puesto antes de cruzar. Y, tanto en moto como en monopatín, la intención es evitar lesiones graves ante caídas o choques, especialmente en sectores de gran circulación.

Alerta en Jujuy.
Precaución.

Alerta para esta noche en Jujuy: prevén tormentas fuertes, viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

