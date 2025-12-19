Será obligatorio el casco para ingresar al centro en monopatín eléctrico

Reglamentaron el uso del monopatín en San Salvador de Jujuy
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó la campaña “Sin casco no ingresás” y anunció que desde el lunes 22 de diciembre quienes circulen en motocicleta no podrán atravesar los puentes si no llevan casco. La iniciativa se aplicará en etapas y, según se explicó, primero funcionará como advertencia y luego avanzará hacia controles más estrictos.
Qué dice la nueva disposición para cruzar los puentes
El intendente Raúl “Chuli” Jorge señaló que el objetivo es reducir conductas de riesgo y fortalecer el uso del casco, con señalización y presencia en ingresos y egresos de los puentes sobre los ríos Xibi Xibi y Grande. “Lo que hoy es una advertencia… a partir del lunes implicará que no podrán atravesar los puentes”, indicaron en la presentación.
La ordenanza que regula el monopatín eléctrico en la capital
En San Salvador de Jujuy rige la Ordenanza N° 7558/2021, que adhiere al marco nacional para Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Allí se establece, entre otros puntos, que el monopatín solo puede ser conducido por mayores de 16 años y que es obligatorio usar casco (como mínimo, el exigido para bicicleta).
Además, la normativa fija condiciones de circulación y seguridad: los VMP pueden circular por calles y avenidas del entramado urbano habilitado, pero tienen prohibido hacerlo por aceras, zonas peatonales y rutas. También se prohíbe conducir usando auriculares o el celular, y bajo efectos de alcohol o drogas.
Reglas clave para circular y evitar sanciones
A las exigencias de la ordenanza se suman requisitos prácticos difundidos para el uso del monopatín: velocidad máxima de 30 km/h, contar con frenos, y luces delanteras y traseras, sobre todo de noche. Desde el Municipio remarcan que el control del casco será progresivo y que, si no hay cumplimiento, podrían avanzar con sanciones más severas.
Solo pueden usar este medio de transporte personas mayores de 16 años
Solo pueden circular en calles y avenidas de las ciudades. Está prohibido transitar por rutas
La velocidad máxima permitida es de 30 km/h
La utilización del casco es obligatoria. Es el mismo que se utiliza cuando se circula en bicicleta
Deben incluir un sistema de frenado que permita la detención total
Tienen que estar equipados con iluminación delantera y trasera, especialmente de noche
No hace falta patentar ni tampoco tener licencia de conducir