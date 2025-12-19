Será obligatorio el casco para ingresar al centro en monopatín eléctrico

Reglamentaron el uso del monopatín en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó la campaña “Sin casco no ingresás” y anunció que desde el lunes 22 de diciembre quienes circulen en motocicleta no podrán atravesar los puentes si no llevan casco. La iniciativa se aplicará en etapas y, según se explicó, primero funcionará como advertencia y luego avanzará hacia controles más estrictos.

Qué dice la nueva disposición para cruzar los puentes El intendente Raúl “Chuli” Jorge señaló que el objetivo es reducir conductas de riesgo y fortalecer el uso del casco, con señalización y presencia en ingresos y egresos de los puentes sobre los ríos Xibi Xibi y Grande. “Lo que hoy es una advertencia… a partir del lunes implicará que no podrán atravesar los puentes”, indicaron en la presentación.

Aunque el anuncio está centrado en motovehículos, el refuerzo del control impacta también en otros medios de movilidad: en el caso del monopatín eléctrico, el casco ya es obligatorio por normativa local, por lo que los puentes pasan a ser un punto más donde se puede verificar el cumplimiento.

monopatin.jpg Reglamentaron el uso del monopatín en San Salvador de Jujuy La ordenanza que regula el monopatín eléctrico en la capital En San Salvador de Jujuy rige la Ordenanza N° 7558/2021, que adhiere al marco nacional para Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Allí se establece, entre otros puntos, que el monopatín solo puede ser conducido por mayores de 16 años y que es obligatorio usar casco (como mínimo, el exigido para bicicleta).

Además, la normativa fija condiciones de circulación y seguridad: los VMP pueden circular por calles y avenidas del entramado urbano habilitado, pero tienen prohibido hacerlo por aceras, zonas peatonales y rutas. También se prohíbe conducir usando auriculares o el celular, y bajo efectos de alcohol o drogas. Reglas clave para circular y evitar sanciones A las exigencias de la ordenanza se suman requisitos prácticos difundidos para el uso del monopatín: velocidad máxima de 30 km/h, contar con frenos, y luces delanteras y traseras, sobre todo de noche. Desde el Municipio remarcan que el control del casco será progresivo y que, si no hay cumplimiento, podrían avanzar con sanciones más severas. Solo pueden usar este medio de transporte personas mayores de 16 años

Solo pueden circular en calles y avenidas de las ciudades. Está prohibido transitar por rutas

La velocidad máxima permitida es de 30 km/h

La utilización del casco es obligatoria. Es el mismo que se utiliza cuando se circula en bicicleta

Deben incluir un sistema de frenado que permita la detención total

Tienen que estar equipados con iluminación delantera y trasera, especialmente de noche

No hace falta patentar ni tampoco tener licencia de conducir

